Maskova obećana uloga kao šefa novog Odeljenja za vladinu efikasnost daće milijarderu široka ovlašćenja da preporuči duboke rezove onoga što on smatra „ogromnom federalnom birokratijom, zadržavajući Ameriku u velikoj meri.

- On je lik, on je poseban momak, on je super-genije - rekao je Tramp o Masku u sredu. - Moramo da zaštitimo naše genije, nemamo ih toliko.