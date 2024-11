Prema rečima Aleksandra Bjeličića, izvršnog direktora "EPS Snabdevanja", ova odluka nije iznenađenje s obzirom na to da je svega 13 odsto korisnika plaćalo račune na šalterima Elektrodistribucije Srbije. On je dodao da je Banka Poštanska štedionica ponudila proviziju od 30 dinara za sve uplate EPS-ovih računa do 6.000 dinara, dok će korisnici koji se odluče za plaćanje putem portala EPS-a uživati u popustu od 30 dinara, čime se iznos provizije izjednačava. Ova promocija biće na snazi do 31. oktobra sledeće godine, a već postoji i popust od pet odsto za elektronska plaćanja.