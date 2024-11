Zimske gume moraju da imaju oznaku i istaknutu pahulju. Gume mogu da traju od četiri do šest godina i to zavisi od pređene kilometraže, a cena zamene guma kreće se od 500 do 1.400 dinara.

Kada je reč o ceni zimskih pneumatika, one variraju i zavise od veličine i proizvođača. Najjeftinije su one koje imaju najmanji prečnik i mogu da se kupe za oko 4.000 dinara, dok gume sa većim prečnikom mogu da koštaju i oko 20.000 dinara po komadu. U slučaju da je proizvođač poznat brend, cena može da dostigne i 70.000 dinara