Kažu svako je imao posao, dobijali su se stanovi, koje niste morali ni da zaključavate, a od Vardara do Triglava ste mogli da prespavate na klupi u parku. I to da vas niko ne dira. Takvu idilu i više od tri decenije od raspada SFRJ plaćaju naši građani. A, kako stvari stoje to bajkovito sećanje plaćaće još 17 godina!