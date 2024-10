- Imajte fer odnos prema državi koja je stvorila ambijent da vi dobro poslujete. Godišnji profit je preko pet milijardi evra. Pričao sam i sa ministrom Lončarom oko farmceutske industrije, apoteka i cena proizvoda u apotekama. Ne govorim samo o lekovima, već i o nemedicinskom asortimanu. Mislim da ćemo tu imati proveru kako se tu formiraju cene. To su vrlo osetljive teme kod građana. Država tu ne može da bude nema i gluva. Ko hoće da to poštuje dobrodošli ste, ko neće idite tamo gde to može, a ja vam kažem da to nigde ne može u EU.