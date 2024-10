Kobasice, koka kola, spanać, jaja, sve je to u samo poslednjih nekoliko dana povučeno sa tržišta Balkana. Podsetimo, tokom jučerašnjeg dana u Hrvatskoj je povučena JEGER - polutrajna kobasica 400g, Mesne industrije Natura Đurđevac, zbog utvrđene bakterije Listeria monocitogenes.

Državni inspektorat Republike Hrvatske obaveštava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom Fil-Avso Air Tech d.o.o., Čakovec iz preventivnih razloga opoziva proizvod KSU RI, Slana kuvana pačja jaja (24k6 komada), za upotrebu do 13.03. , 2026, zbog ostatka antibiotika enrofloksacina.

- Nažalost, ne iznenađuje me iz razloga što svakodnevno vidimo da se neki proizvod povuče sa tržišta, nevezano kog je porekla, da li je to lek, predmet opšte upotrebe ili nešto treće, javnost za nešto sazna, nešto ne sazna. Kanali kako se informiše javnost zaista su upitni, verovatno bi javnost bila još više na neki način uznemirena i iznenađena šta se sve u stvari sa tržišta povlači - rekao je ranije Marko Dragić.

Posebno plaši to što su najčešće neispravne stvari, zapravo one koje su namenjene deci, ko zapravo proverava to, Dragić ističe da je proizvođač taj koji prvi iva najveću odgovornost.