Britanski WhatCar? je objavio rezultate svog godišnjeg istraživanja pouzdanosti koje se bazira na anketi među vlasnicima vozila. U anketi se od vozača traži povratna informacija o pouzdanosti njihovog automobila tokom perioda od dve godine, a oni mogu da budu stari do pet godina. Prikupljena su mišljenja 29.967 vlasnika automobila.

Vozači su prijavljivali kvarove, koliko je svaki problem koštao i koliko je dugo zbog kvara njihov automobil bio van puta, a ti odgovori su se zatim koristili za stvaranje jedinstvene ocene pouzdanosti za svaki automobil i marku. Vlasnici su zamoljeni da daju detaljne opise problema u brojnim kategorijama kvarova i grešaka, od karoserije do kočnica, od motora do izduva i od unutrašnjih obloga do infotainmenta.

Ove godine su dodate posebne kategorije u vezi sa električnim automobilima, od punjenja do električnih motora, da bi se ispravno proniknulo u pouzdanost električnih automobila i iskustvo vlasništva.

U istraživanje pouzdanosti 2024. su uključeni podaci za 199 modela i 31 marke vozila. Najpouzdanija marka 2024. je Mini, popevši se za dva mesta u odnosu na prošlu godinu, s gotovo savršenim rezultatom za svih pet prijavljenih modela s električnim, benzinskim i dizelskim pogonskim sklopovima i ukupnim rezultatom od 98,3 odsto.

Shutterstock

Mini je imao i najbolji SUV i najbolji električni auto, s Countrymanom koji je osvojio 99,7 procenata, i Mini Electricom s 98,4.

Na drugom mestu je Lexus, bivši sedmostruki pobednik, samo 0,4 procentna boda iza Minija, s rezultatom od 97,9 odsto. Njihov ES je zauzeo prvo mesto u luksuznoj klasi s ocenom od 99,3 posto, dok je NX godišta od 2014. do 2021. okrunjen najpouzdanijim porodičnim SUV-om s besprekornom ocenom od 100 posto. Suzuki je treći s ukupnim rezultatom od 97,7 posto, pri čemu su Swift i Vitara osvojili 95,7 posto, odnosno 97,7.

Bilo je nekih novih članova top 10 ove godine jer su Dacia, Citroen i Renault zauzeli šesto, sedmo i deveto mesto. Toyota je ove godine pala s drugog mesta koje je držala 2023. na peto, dok se Honda popela sa šestog na četvrto mesto.

Jedina nemačka marka koja je ušla među prvih 10 je BMW, koji je zauzeo osmo mesto s 94,0 posto. Južnokorejski Hyundai je zauzeo poslednje mesto u top 10 s ukupnim rezultatom od 93,5 posto.

Na drugom kraju lestvice, marka MG se pokazala najmanje pouzdanom na 31. mestu s rezultatom od 76,9 posto. To je pad od dva mesta u odnosu na prošlu godinu i veliki pad u odnosu na 2022. kada je MG bio na 9. mestu s rezultatom od 95 posto. Vozači su izveštavali o visokoj stopi grešaka i kvarova i sporim popravcima, a za rezultat je najviše "kriv" MG4, čiji vlasnici se suočavaju s velikim računima za popravke.

Shutterstock

Alfa Romeo je bio drugi najmanje pouzdan, s rezultatom od 84,1 posto, dok je Vauxhall (britanski Opel) bio treći s 84,7 posto. Vlasnici Alfa Romeo Giulie i Stelvia su izveštavali da su njihovi automobili dugo čekali na popravke, dok je popravka Giulije bila skupa. Vauxhallova Corsa Electric i Mokka Electric su među tri poslednja u svojim klasama.

Land Rover je zauzeo peto mesto s 87,1 posto, odmah iza četvrtog Nissana koji je postigao 85,9 posto. Seat i Fiat su zauzeli šesto i sedmo mesto, dok je proizvođač električnih vozila Polestar bio deveti s 89,3 posto. Tu su i dve nemačke marke, osmi Audi (89,0 posto) i deseti Mercedes (89,7 posto).

Najpouzdanije marke:

1. Mini - 98,3%

2. Lexus- 97,9%

3. Suzuki- 97,7%

4. Honda- 96,6%

5. Toyota- 96,1%

6. Dacia- 96%

7. Citroen- 94,1%

8. BMW- 94%

9. Renault- 93,6%

10. Hyundai- 93,5%

Najmanje pouzdane marke:

1. MG - 76,9%

2. Alfa Romeo - 84,1%

3. Vauxhall- 84,7%

4. Nissan - 85,9%

5. Land Rover - 87,1%

6. Seat- 87,5%

7. Fiat- 88,2%

8. Audi- 89%

9. Polestar- 89,3%

10. Mercedes-Benz - 89,7%

Shutterstock

Što se tiče specifičnih modela, dva automobila su postigla savršenu ocenu od 100 odsto: Lexus NX od 2014. do 2021. i Toyota Aygo X od 2021. do danas. Mini Cooper je zauzeo treće mesto s gotovo savršenih 99,7 posto, a Audi Q2 je bio blizu njega s 99,5 posto. Kia Picanto (od 2018. do danas), Lexus ES (od 2016. do danas), Porsche 718 Boxster i Cayman te Škoda Octavia benzinac (2013. do 2020.) podelili su peto mesto s 99,3 posto. Mini Cabrio (od 2016. do 2024.) i Tesla Model Y zajedno su na devetom mestu s 99,2 posto i zaokružuju top 10.

S druge strane, najmanje pouzdan automobil bio je Nissan Juke, s ocenom od samo 50 odsto, upola slabijom od dva najpouzdanija automobila. Drugi najmanje pouzdan s rezultatom od 63,8 posto bio je MG 4, a na trećem mestu je Vauxhall Mokka Electric (od 2020. do danas) s rezultatom od 65,6 posto. Kia Sportage diesel (2016. do 2021.) zauzela je četvrto mesto sa 66,2 posto, Mazda CX-60 (2022. do danas) je peta sa 68,8 posto, a šesti je još jedan MG, model ZS Electric (od 2019. do danas) s 69,3 posto. Volkswagen Golf diesel (2020. do danas) bio je sedmi sa 70,4 posto, dok je Vauxhall Corsa Electric (2019. do danas) dobila 72,2 posto za osmo mesto. Poslednja dva mesta su pripala Range Roveru Evoqueu (od 2011. do 2019.) s rezultatom 78,3 posto i Seatu Leonu (2020. do danas) sa 79,2 posto.

Najpouzdaniji modeli:

1. Lexus NX (2014.-2021.) - 100%

1. Toyota Aygo X (2021.-danas) - 100%

3. Mini Countryman (2017.-2024.) - 99,7%

4. Audi Q2 (2016.-danas) - 99,5%

5. Kia Picanto (2019.-danas) - 99,3%

5. Lexus ES (2018.-danas) - 99,3%

5. Porsche 718 Boxster/Cayman (2016.-danas) - 99,3%

5. Škoda Octavia benzinac (2013-2020) - 99,3%

9. Mini kabriolet (2016.-2024.) - 99,2%

9. Tesla Model Y (2021.-danas) - 99,2%

Shutterstock

Najmanje pouzdani modeli:

1. Nissan Juke (2019.-danas) - 50,0%

2. MG4 (2022.-danas) -63,8%

3. Vauxhall Mokka Electric (2020.-danas) - 65,6%

4. Kia Sportage dizel (2016.-2021.) -66,2%

5. Mazda CX-60 (2022.-danas) -68,8%

6. MG ZS Electric (2010-danas) - 69,3%

7. VW Golf dizel (2020.-danas) - 70,4%

8. Vauxhall Corsa Electric (2019.-danas) - 72,2%

9. Range Rover Evoque (2011.-2019.)- 78,3%

10. Seat Leon (2020.-danas) -79,2%

U nastavku donosimo i rezultate po klasama:

Mali automobili - prosek klase 94,3%

Najpouzdaniji: Toyota Aygo X (2021.-danas) - 100%

Nijedan vlasnik Ayga X nije prijavio problem u 24 meseca.

Najmanje pouzdan: Seat Ibiza (2017.-danas) – 78%

Seat Ibiza je imala mnogo prijavljenih grešaka na infotainmentu, a ukupno je 57 posto vlasnika Ibize prijavilo problem.

Porodični automobili

Najpouzdaniji: BMW serije 1 (2011–2019) – 100%

Nijedan učesnik ankete nije prijavio grešku tokom 24 meseca.

Najmanje pouzdan: Audi A3 Sportback (2020–danas) – 71,8%

59 posto vlasnika A3 je prijavilo kvarove, a najgori je bio infotainmnet sistem.

Luksuzni automobili - prosek klase 89,4%

Najpouzdaniji: Lexus ES (2018. do danas) – 99,3%

Samo 4 posto vlasnika ES-a je prijavilo problem s Lexusom, a sve troškove su pokrile garancije.

Najmanje pouzdan: BMW serije 5 dizel (2017-2023) – 79,8%

Čak 43 odsto dizelskih modela serije 5 je imalo kvar. Trećina vlasnika morala je da plati do 750 funti za popravku automobila, a neki su platili više od 1.500 funti.

Printscreen/Facebook/novi početak

Mali SUV-ovi - prosek klase 93,7%

Najpouzdaniji: Mini Countryman (2017–2024) - 99,7%

Samo dva odsto vlasnika je prijavilo problem (karoserija).

Najmanje pouzdan: Nissan Juke benzin/hibrid (2019.-danas) – 50%

Gotovo trećina (31 posto) vlasnika Nissan Jukea je prijavila niz problema s Jukeom.

Porodični SUV-ovi - prosek klase 92,4%

Najpouzdaniji: Lexus NX (2014. - 2021.) – 100%

Nijedan učesnik ankete nije prijavio grešku tokom 24 meseca.

Najmanje pouzdan: Kia Sportage dizel (2016.-2021.) –66,2%

Neverovatnih 56 odsto vlasnika je prijavilo da su njihovi dizelski Sportagei imali kvar ili grešku u poređenju sa samo 20 posto benzinskih modela. Osam odsto računa za popravku je bilo veće od 1.500 funti, ali je 83 procenta automobila popravljeno besplatno.