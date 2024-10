On je dodao da su predstavnici MMF-a naveli da su naši makroekonomski pokazatelji impresivni, te da za ovu godinu projektuju rast od 3,9%, a za naredne godine predviđaju da će privreda rasti preko 4%.

Mali je rekao i da je tokom ove Misije postignut dogovor o novom aranžmanu Instrument za koordinaciju politika, koji će zvanično početi u decembru 2024. godine i trajati do kraja 2027. godine.

„Dobra vest je da smo uspeli da postignemo dogovor o novom aranžmanu, koji će biti nefinansijskog karaktera, i trajaće naredne tri godine, odnosno tokom velikog investicionog ciklusa koji nas očekuje do održavanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027. godine. Puno ćemo ulagati u kapitalne projekte u predstojećem periodu, što će doprineti našem privrednom rastu, ali moramo da budemo fiskalno odgovorni, tako da smo se saglasili da će to svakako biti jedan od ciljeva. Novi aranžman je jasan signal investitorima koji u sve većem broju dolaze u našu zemlju da je Srbija posvećena ubrzanom rastu, razvoju, modernizaciji, a uz očuvanje makroekonomske stabilnosti. To je politika koju sprovodimo već godinama unazad i koja za rezultat ima dobijanje investicionog kreditnog rejtinga po prvi put u našoj istoriji. Nastavak strukturnih reformi, kao i posvećenost ostvarivanju ciljeva koji su deo novog aranžmana sa MMF- om, su najbolja garancija da od te politike u budućnosti nećemo odustati“ rekao je ministar.