S obzirom da kvalitetnije namirnice zahtevaju i kvalitetnije sirovine, postavlja se pitanje i da li će novi zakon o kontoli namirnica uticati da one poskupe.



- Mogu poskupeti samo proizvodi onih proizvođača koji su muljali. Oni koji nisu lagali nemaju razlog da podignu cenu. Ovo je jedna od dobrih stvari koja se radi u sklopu pridruživanja evropskim standardima, jer je bezbednost hrane jedna od najbitnijih stvari u EU. Dobro je da i mi kad pročitamo deklaraciju na proizvodu znamo da je to što piše stvarno to, a ne da nečega ima manje. To je isto kao kada bi tražili zajam u banci od 500 evra, oni vam daju 400 evra i kažu to je to - objašnjava ekonomista Aleksandar Stevanović.