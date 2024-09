Mnogi su oprezni kada je reč o rudarenju, ali je neophodno razdvojiti opravdanu zabrinutost od one koja je izazvana širenjem dezinformacija na internetu.

S obzirom na zalaganja njegove organizacije, Anderhuber opisuje kako se ceo projekat „Jadar“ uklapa u to.

- Možemo slobodno reći da je globalna namera održivije i odgovornije rudarstvo, kao i upotreba čistije i zelenije energije. Taj lanac vrednosti podrazumeva rudarske kompanije i kupce, a svi učesnici treba da preuzmu odgovornost i budu posvećeni zelenoj i čistoj energiji. Namera Evrope jeste karbonska neutralnost do 2050. godine, tako da se fosilna goriva kao što su ugalj, nafta ili gas, zamenjuju energijom sunca ili vetra, ali ne samo njima, već i bakrom, litijumom i niklom. Za EU važni su sirovi materijali i njihova nabavka, ali ne samo to, već i potreba da izvori budu stabilni i zbog toga je projekat „Jadar“ integralni deo slagalice prelaska ka čistoj industriji - poručuje on.