Ovaj pokušaj savršene prevare – da kupac ne primeti da je prevaren, poslednjih godina je postao glavna poslovna strategija u preživljavanju sveopšte krize i konopac za natezanje između proizvođača i potrošača. Što kupci revnosnije stežu kaiš, to proizvođači zdušnje pribegavaju konceptu „manje je više“, gde se prva stavka odnosi na dijetalna pakovanja za potrošače, a druga na veće prihode za kompanije. Podmetanje ovog kukavičijeg jajeta, koje uz smanjenu gramažu štedi i na kvalitetu sastojaka, do te mere se razmnožilo u svetu da je dobilo i poseban naziv –šrinkflacija.

No, ova pojava nije nova, a davna preteča je isti onaj proizvod za kojim je vladala potrošačka panika tokom korone. Dakle, toalet papir. Edgar Dvorski, osnivač sajtova za edukaciju potrošača „Mouse Print“ i „Consumer World“ uveliko se „licencirao“ za otkrivanje prevara u proizvodnji i trgovini, pa ga kao stručnjaka za tu temu navode brojni mediji u svetu. No, manje je poznato da se ovaj nekadašnji pomoćnik glavnog tužioca u Masačusetsu usko specijalizovao za podvale koje se odnose na intimu kupaca, te da pasionirano prati zloupotrebe sa toalet papirom decenijama unazad.

Primera radi, tada je poznata marka toalet papira „Charmin“, koju proizvodi kompanija „Procter& Gamble“, u jednoj rolni imala neverovatnih 650 listova! Njihov broj je pao na 500 već do 1975. godine, da bi 1979. rolna istog toalet papira spala na 400 listova. Potom je do 1988. to bilo bednih 280 listova, 1992. još jadnijih 170, a danas ta opustošena rolna ima mizernih 56 listova, dakle više nego deset puta manje od one podgojene od pre šezdeset godina.