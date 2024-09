Ipak, na obroncima Zlatibora još uvek ih ima. Ne odustaju od ovog starog zanata iako on više nema slavu kakvu je imao nekad i kad su čuveni džemperi iz Sirogojna obilazili svet.

- U ranijem periodu ovakvih džempera nisi mogao da ispleteš kolika je potražnja bila. Dolazili su prekupci širom zemlje i kupovali svaki ispleten džemper u selu, sada toga na žalost više nema. Mi žene koje smo preostale da znamo da pletemo, sada to radimo za Sirogojno kompaniju i po narudžbini ali sve je toga manje. Do sada si mogao prodati sve, od čarapa bilo šta od vune išlo je kao alva. Danas je sve manje vune u upotrebi, a to je velika greška - kaže pletilja Draga Nerić iz Sirogojna.