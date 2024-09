ZA GODINU DANA JEDAN PROIZVOD U MARKETIMA POSKUPEO ČAK ŠEST PUTA: Dostiže nove rekordne cene

Puter dostiže nove rekordne cene na tržištu, a u veleprodaji već košta od 7,55 do osam evra za kilogram.

Prognoze kažu da je izvesno dalje povećanje cene ove namirnice.

Analitičari kažu da na spot-tržištu mleka, odnosno na tržištu na kojem mlekare trguju međusobno, cena sirovog mleka iznosi 0,55 evra za litar i to je jedan od glavnih razloga za ovako visoku cenu putera koji je u poslednjih godinu dana poskupeo čak 6 puta, a kako najavljuju poznavaoci prilika uskoro bi moglo da usledi 7. poskupljenje.

Nemački mediji navode da bi ovaj prehrambeni proizvod uskoro mogao da buti skuplji nego ikada pre. Razlog za to je sve manje krava i poljoprivrednih gazdinstava u celoj zemlji, pa bi tako njegove cene ove jeseni mogle da porastu na rekordni nivo.

Cena pakovanja maslaca od 250 grama u Nemačkoj već godinu dana konstantno raste.

Stručnjaci pretpostavljaju da će mu cena uskoro premašiti prethodni najviši nivo, onaj s kraja 2022. godine, a proizvodi poznatih brendova renomiranih mlekara uskoro bi mogli da koštaju oko četiri evra.

foto: Shutterstock

Kako je preneo T portal, krajem 2022, maslac trgovačkih robnih marki na ovom tržištu koštao je 2,29 evra za 250 grama, dok je za one poznatih proizvođača trebalo izdvojiti najmanje tri i po evra.

I srpskim trgovinama maslac u pakovanju iste gramaže poznatih svetskih proizvođača košta od 389 do čak 489 dinara, a domaćih od 354 do 450 pa čak i više od 500 u nekim trgovinskim lancima, i to u još manjim pakovanjima. U međuvremenu, na nemačkom tržištu došlo je do blagog pojeftinjenja, ali nedavno su cene ponovo značajno porasle.

Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, puter je u julu ove godine bio skuplji za 33 odsto u odnosu na pre godinu dana. Prema mišljenju stručnjaka, kako piše „Groseri njuzpejper", verovatno će doći do dodatnih poskupljenja ove jeseni, te će rekordna cena biti premašena najkasnije do oktobra.

Ako ovog meseca opet dođe do rasta, to će biti sedmo poskupljenje za godinu dana. Prema podacima Saveznog zavoda za poljoprivredu i hranu, broj mlečnih krava širom Nemačke prošle godine pao je za oko 96.900 grla u odnosu na 2022.

Kurir.rs/Politika