YANDEX GO STIGAO U NIŠ: Onlajn servis za naručivanje prevoza, lansiran je u jednom od naših najvećih gradova nakon testiranja

Foto: Yandex Go

Yandex Go, onlajn servis za naručivanje prevoza, lansiran je u Nišu nakon uspešnog perioda testiranja. Od danas, građani Niša mogu da naruče taksi putem mobilnih uređaja, a aplikacija će automatski odrediti korisnikovu poziciju koristeći GPS i pronaći vozača koji će stići u najoptimalnijem vremenu. Za partnere, Yandex Go će omogućiti više narudžbina i prilike za povećanje prihoda.

Da biste počeli da koristite Yandex Go, potrebno je da preuzmete aplikaciju putem App Store ili Google Play i registrujete se. Potom, kako biste naručili taksi, potrebno je da unesete adrese ili naziv mesta polaska i odredišta. Aplikacija će prikazati okvirnu cenu vožnje, opis vozila i alat za komunikaciju sa vozačem.

foto: Yandex Go

Yandex Go aplikacija takođe ima onlajn korisničku podršku koja radi 24 časa. U aplikaciji možete postaviti pitanje ili prijaviti problem, na primer, ako ste nešto zaboravili u automobilu. Sa druge strane, aplikacija je dostupna na različitim jezicima, uključujući srpski, a ono što je najvažnije – moguće je platiti gotovinom i karticom.

foto: Yandex Go

- Naš cilj je da proces naručivanja taksija učinimo brzim i udobnim za što veći broj korisnika u Srbiji i raduje nas što je Yandex Go postao dostupan građanima Niša. Aplikacija je dizajnirana da poboljša korisničko iskustvo prilikom naručivanja vožnje, na primer, omogućava korisnicima da pretražuju lokacije po imenu i kreiraju omiljene adrese, što dodatno smanjuje vreme pretrage. Putnici mogu pratiti kretanje vozila u realnom vremenu zahvaljujući mapama koje smo razvili. Yandex Go takođe nudi dodatne funkcije, uključujući mogućnost naručivanja više taksija istovremeno ili naručivanja automobila za drugu osobu - izjavio je Đorđe Đaković, direktor operacija u kompaniji Yandex Go.

Yandex Go aplikacija je trenutno prisutna u pet gradova Srbije, uključujući najveće gradove kao što su Beograd i Novi Sad, a od sada zvanično i u Nišu.

biznis.kurir.rs