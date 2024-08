SRBI POLUDELI ZA RUSKIM RESTORANIMA: U Beogradu niz objekata krcati lokalcima, evo koje specijalitete prvo poruče kad sednu za sto

Već dve godine, restorani koje drže Rusi u Beogradu veoma su popularni, a tu ih i najviše ima - najpre na Dorćolu na kome se dolaskom ruskih ugostitelja promenila restoranska scena starog grada.

Dorćol je epicentar ruskog gostoprimstva, konceptualnih menija i svedenih, minimalistički uređenih restorana koji nude malo drugačije ugostiteljstvo od onog na koje smo navikli.

Doručak je najvažniji obrok u ruskim lokalima, ujedno i najprofitniji deo dana u restoranima. Uglavnom se u hrani uživa uz čašu penušavca ili nekog jutarnjeg koktela, a zanimljivo je i to da se meniji za večeru ne razlikuju preterano od doručka.

U ovim lokalima gosti su pretežno i dalje Rusi, iako svaki od ovih restorana i barova ima i svoje lokalne goste koji se redovno vraćaju.

Ovo su najpopularniji ugostiteljski koncepti iz Rusije u Beogradu koji menjaju gastronomsku sliku prestonice.

foto: Profimedia

Sloj

Sloj je tek nekoliko meseci na beogradskoj sceni, a vlasnici su Rusi, dvojac Lena i Paša koji se brinu o svemu.

Ovde je fokus na doručku i pecivima koje majstori ručno prave prateći sezonu. Doručak i peciva se služe do 16 sati, a od 16 sati pa nadalje možete isprobati vrlo zanimljiva konceptualna jela, uz čašu vina, većinom "low intervention" etiketa iz Srbije.

Podnevni i večernji meni sadrže brioš sa morskim plodovima, pohovanu šniclu, goveđi tartar poslužen sa kroasanom i sosom od dimljenih žumanaca, tost sa crvenim kavijarom i još nekoliko interesantnih kombinacija vrlo lepo serviranih. Od deserata ne propustite pain suisse, švajcarsku hrskavu kiflu od lisnatog testa punjenu kremom od vanile i čokolade.

TT

Lanac konceptualnih restorana iz Rusije TT stigao je u Srbiju među prvima, 2022. godine i za samo dve godine, prestonici podario četiri potpuno različita lokala i jednu berbernicu.

U svim TT lokalima jela prate sezonu i menjaju se u zavisnosti od dostupnosti sastojaka, i što je više moguće, koriste se lokalne namirnice.

foto: Profimedia

Kada je reč o piću, limunade sa raznim ukusima su apsolutni hit ovde i svi ih poručuju, a možete i da popijete sake. Takođe, autorski kokteli su veoma interesantni poput Nengaja, napravljenog od viskija, mandarine, cimeta i belanceta.

8 Bar

U Gastrošoru, sve popularnijoj ugostiteljskoj destinaciji u Beogradu, ovog proleća, nikao je još jedan lokal u vlasništvu ruskih ugostitelja - 8 Bar, mesto čiji se koncept vrti oko penušavih vina i koktela napravljenih na bazi penušavaca, uz fine zalogaje koji lepo prate vinsku ponudu bara.

Doručak se služi od 11 do 17 sati, a gostima nudi nezaobilazni sirniki, sa pavlakom i smokvom, kao i draniki, nešto poput malih palačinki od krompira, u kombinaciji sa lososom - pun pogodak! Doručak završava najkasnije u 17 sati, kada počinje kasni ručak ili večera i traje do 23 sata.

Na meniju su glazirani škampi, grčka salata, tartar biftek i dve vrste paste, i to je to. A možda je to i zato jer se ovde ceo dan služe ajvar i kajmak, dinja i proseko i slične kombinacije za grickanje.

June

June je nekako, po svemu "najruskiji" od svih, a ponajviše zbog gostiju koji su zaista samo i isključivo Rusi.

Ponuda je i ovde bazirana pre svega na doručku, i to veoma izdašnom, sa jajima u bezbroj varijanti, nezaobilaznoj sirniki pogačici, klasičnom engleskom doručku posluženom uz kimči i sve je veoma lepo servirano, i jako ukusno. Ponude ima zaista za svakog, a uglavnom se za doručak piju sveže ceđeni sokovi i potpuno bezbojne limunade sa voćem, aloje verom, nanom, ili belini i aperol špric.

foto: Shutterstock

Od 16 do 17 sati ovde ne možete naručiti hranu, jer se u kuhinji tada radi priprema za servis kasnog ručka i večere sa vrlo svedenom ponudom, od svega nekoliko glavnih jela i startera.

Uz čašu vina, možete naručiti pršut, jagode i sir, ili obrok započeti vrlo osvežavajućim gaspačom sa lubenicom i feta sirom, pa zatim nastaviti u italijanskom stilu sa karbonara njokama ili znalački pripremljenim lososom. Na kraju i završtiti sve sa savršeno kremastim Flan Patissier kolačem, uz vrlo dobru kafu.

Geum

Geum je novi bistro čija je vlasnica Ruskinja.

Na meniju je svega nekoliko predjela i tri glavna jela, uz dva deserta. Jela se spremaju taj dan u zavisnosti od toga šta ima na pijaci, otuda ovaj inventivni meni. Karta pića je takođe svedena sa nekoliko domaćih etiketa vina, uz uobičajenu ponudu ostalih alkoholnih i bezalkoholnih napitaka.

foto: Profimedia

Ovo bistro

Ovo bistro je otvoren prošlog leta, a iza projekta stoje ruski ugostitelji Maksim Orlov i Petra Radžihovski koji već imaju renomirane restorane u Moskvi i Minsku.

Gostima Beograda ponudili su evropska jela, izvrsnu selekciju vina i branč.

Ovde su u fokusu evropska jela sa akcentom na italijansku i francusku kuhinju, ali uz kombinovanje sezonskih i srpskih namirnica, posluženih u više manjih porcija namenjenim deljenju.

Kao i svaki meni do sada u ruskom lokalu i ovaj je skroz sveden, sa vrlo malo jela na njemu, ali možda je ovo i najozbiljnija kuhinja od svih u ruskim lokalima u Beogradu.

Ovde možete da probate pate od pileće džigerice, fermentisani komorač, tartar od lososa ili goveđi, njihov signature tartar sa puterom od sremuša. Glavnih jela je, kao po pravilu, vrlo malo - grilovani prokelj i sjajnu govedinu na žaru sa pireom od celera i sotiranim šparglama ne propustite.

BiznisKurir/eKapija