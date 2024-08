MINISTAR MALI SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Povećanje penzija može da se očekuje u decembru umesto u januaru! Raste i minimalna zarada

Ministar finansija Siniša Mali rekao je jutros da naša ekonomija dobro stoji, a saopštio je i dobre vesti za najstarije građane Srbije.

- Naša ekonomija dobro stoji, to je moja najvažnija poruka. Bez obzira na velike globalne izazove, regionalne probleme, naša ekonomija dobro stoji. Dve najvažnije teme, penzije i minimalna zarada. Na molbu predsednika Vučića vlada je pronašla način da uvećane penzije za narednu godinu isplati, ne od prvog januara, kao što je bilo najavljeno, nego od prvog decembra. To je sjajna vest. Već znamo da će povećanje penzija biti za narednu godinu možda čak i 11 odsto, ne od prvog januara, nego od prvog decembra - rekao je Mali u jutarnjem programu televizije Pink.

O minimalnoj zaradi

- Vodimo razgovore sa sindikatima, sastanci nikada nisu jaki, suprotstavljeni su stvavovi sindikata, poslodavaca, ali polako i sigurno dolazimo do predloga i rešenja. Imate određeni broj ljudi koji prima određenu minimalnu zaradu. Minimalna zarada utiče na prosečnu zaradu, kako raste minimalna tako rastu i ostale zarade. Imamo nikad veći broj zaposlenih. Prvi put smo u maju prešli nivo od 100.000 dinara kada je reč o prosečnoj plati. U dinamici smo obećanja koja smo dali, do decembra sledeće godine prosečna zarada biće preko 1.000 evra, do decembra 2027. godine, prosečna zarada biće preko 1.400 evra. Da do kraja 2027. godine budemo i na 650 evra prosečne penzije.

Naveo je i da je stopa zaposlenosti veoma visoka. Kazao je da je glavna tema jučerašnjeg kolegijuma bilo izjednačavanje minimalne zarade i minimalne potrošačke korpe. Za vikend će Ministarstvo raditi analize koje će izneti 28. avgusta kada će biti i zvanična sednica Socijalno ekonomskog saveta.

- Vodimo računa o svemu, ovo su lepe vesti i biće ih više - rekao je Mali.

- 16 odsto su veće strane investicije u odnosu na isti period prošle godine. Kada je naša ekonomija u pitanju, za sada, nema razloga za brigu uprkos problemima sa kojima se suočava ceo svet. Ovo su lepi podaci, lepe vesti. Ovo je uspeh svih građana. Kada dođete u mogućnost da imate opet povećanje penzija, to su stvari koje kod nas nikada nisu bile. Opet dva puta dvocifreno povećanje minimalne zarade. Ako sledeće godine opet uspemo ovo... Ne sećam se da se to desilo u istoriji, to je zajednički uspeh.

Mali je juče, podsetimo, saopštio lepe vesti za najstarije građane Srbije.

- Naši najstariji sugrađani povećanje penzija mogu da očekuju u decembru ove godine, umesto u januaru, a na molbu i inicijativu predsednika Aleksandra Vučića. Dakle, svi penzioneri će uvećane penzije dobiti mesec dana ranije, a očekujemo da to bude povećanje od oko 10,8% - 10,9%, što će zavisiti od podataka koji tek treba da nam stignu, a koji su nam potrebni za računicu povećanja penzija po tzv. švajcarskoj formuli.