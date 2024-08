LETOVI ER SRBIJE KASNE ZBOG KVARA IT SISTEMA: Pre nego što krenete na aerodrom proverite red letenja

Usled kvara IT sistema beogradskog aerodroma, danas (četvrtak, 1. avgust 2024. godine) u jutarnjim časovima došlo je do stvaranja većih gužvi na šalterima za prijavu na let.

Kao posledica toga, većina letova Er Srbije u jutarnjem talasu kasnila je u odnosu na planirano vreme poletanja, dok je nekoliko letova kasnilo i po dva sata. Kvar je u međuvremenu saniran, ali odstupanja u jutarnjem talasu mogu dovesti do potencijalnih pomeranja aerodromskih slotova od strane evropske kontrole letenja i daljih posledičnih odstupanja od planiranog reda letenja tokom dana.

Er Srbija se izvinjava putnicima zbog najavljenih odstupanja, do kojih dolazi zbog okolnosti koje su van kontrole srpske nacionalne avio-kompanije.

Nadležne službe Er Srbije preduzimaju sve što je u njihovoj moći da se smanje posledice kvara IT sistema beogradskog aerodroma po putnike. Svi putnici koji eventualno budu izgubili svoje konekcije, biće preusmereni na alternativne letove.

Za više informacija, putnici se mogu obratiti Kontakt centru Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, posetiti airserbia.com ili stranice Er Srbije na društvenim medijima.

biznis.kurir.rs