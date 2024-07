"MORAMO SE MENJATI, FIJATU SMO DONELI JAK PROIZVODNI PROGRAM" Direktor Stelantisa o novom modelu koji se proizvodi u Kragujevcu

Karlos Tavareš, izvršni direktor Stelantisa, govorio je o kvalitetima novog Fijatovog modela, koji se proizvodi upravo u Srbiji.

On je ukazao na preobražaj koji svet doživljava, i kako automobilska industrija odgovara tim promenama.

- Prvo, mislim da je, generalno govoreći, to izazov sa kojim se svi suočavamo trenutno, a to je prepoznavanje da se svet menja veoma brzo. Zapravo mi ne kontrolišemo brzinu kojom se svet menja. I kao što znamo još od Darvina, ako se ne menjamo, možemo nestati, to je nešto što smo svi naučili u školi. Za Fijat, to počinje sa potpuno novim proizvodom, što je jedan od velikih doprinosa "Stellantisa", od kada je osnovan u januaru 2021. godine. Kao što znamo, u tom periodu je Fijat imao prilično prazan proizvodni program, jer je cela pažnja bila usmerena na Severnu Ameriku i američke brendove. Kroz sinergije koje su stvorene od strane "Stellantisa", mogli smo Fijatu da donesemo veoma jak proizvodni program koji se sada realizuje pred vašim očima - rekao je on, pa nastavio o koracima ovog programa:

foto: screenshot emisija Sat

- Prvi korak ovog proizvodnog programa bio je Fijat 500, koji je sada u prodaji, kako hibridna verzija, MHD verzija, tako i električna verzija. A dolazi još mnogo toga. Mislim da je već bilo nekih najava od strane direktora brenda po tom pitanju. Dakle, postoji veoma značajan proizvodni program, što znači prilagođavanje novim proizvodima koji donose tehnologiju koju naši kupci žele, i što je takođe nešto što omogućava Fijatu da ispunjava regulative, jer ako Fijat ne ispunjava regulative, onda će Fijat takođe nestati. Do sada, ide veoma dobro. Fijat je sada veoma profitabilan brend sa svetlom budućnošću. I kao što znate, mislim da smo pre dve nedelje proslavili 125. godišnjicu Fijata u Torinu, što je veoma lep jubilej. I kao što vidite, sa 125 godina, možete u istorijskim knjigama videti koliko se događaja desilo u tom periodu, a Fijat je ovde, jači nego ikada, zahvaljujući radu mnogih, mnogih ljudi koje možemo, naravno, danas pohvaliti.

Potom je pričao o izvozu ovog modela:

- Naravno, zainteresovani smo za izvoz iz Srbije, a to se vidi u brojkama. Recimo da je srpsko tržište između 35.000 i 50.000 godišnje. Ova fabrika ima kapacitet od 150.000. Dakle, naravno, proizvodnja ove fabrike neće biti u potpunosti apsorbovana od strane Srbije, to je jasno. Zato želimo da izvozimo iz Srbije, što opet znači dve stvari: konkurentnost u troškovima i kvalitet. Atraktivnost proizvoda je vidljiva svima nama. Tako da mislim da proizvod ima pravu tehnologiju i prave jedinstvene prodajne tačke, to je jasno. I veoma je jasno da želimo da promovišemo te izvoze. Jedna od diskusija koju ćemo imati sa srpskom Vladom je do koje mere se ovaj potencijal može pokazati svetu kroz Svetsku izložbu koja će se održati u ovoj zemlji 2027. godine. Tako da ćemo o tome razgovarati sa otvorenim umom, ali ova fabrika ima kapacitet od 150.000 jedinica godišnje i, naravno, kao što znate, to je više od tri puta veće od srpskog tržišta. Dakle, posledica je da želimo da izvozimo.

Tavareš je izneo mišljenje o memorandumu potpisanom prošle nedelje između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o sirovim mineralima, koji uključuje proizvodnju baterija i električnih automobila:

- Mislim da je to veoma dobar potez, veoma dobar potez za Srbiju u vezi litijuma. Najveća slabost električnih vozila, kao što sam rekao, jeste pristupačnost. Da biste smanjili troškove električnih vozila, morate imati manje baterije, jer baterije predstavljaju više od 40% ukupnih troškova proizvodnje automobila. Dakle, ako želite da smanjite troškove, morate smanjiti veličinu baterija i, usput, smanjiti težinu baterija. Da biste to uradili, potrebne su vam efikasnije baterijske ćelije koje će doći u budućnosti, moguće udvostručujući gustinu snage ćelija, mogu koristiti drugačiju hemiju od litijum-jonskih. Što znači da moramo imati na umu da se hemija baterija može promeniti u ovoj potrazi za efikasnijom baterijom sa boljom gustinom snage po ćeliji. Tako da mislim da je to dobar potez i mi smo, naravno, deo te diskusije.

Kurir.rs