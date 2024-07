SKLAPAĆEMO TRAKTORE ZA STAKLENIKE! Direktor čuvene srpske fabrike otkriva kolika će im biti cena i kakav motor će imati

Nekadašnji gigant IMT i danas je prisutan na domaćem tržištu, zahvaljujući drugom gigantu – indijskom proizvođaču TAFE, koji je 2018. otkupio domaći brend. Zahvaljujući toj transakciji IMT brend živi i dalje, a TAFE podržava sklapanje traktora pod IMT brendom i njihov plasman u Srbiji i Republici Srpskoj.

Sa direktorom operacija IMT Slobodanom Petrovićem razgovarali smo o tome kako planiraju da povećaju tržišni udeo od oko 13 odsto u Srbiji, kako TAFE namerava da nastupa na evropskom tržištu, a u kontekstu pokretanja proizvodnje električne i hibridne Fiatove Pande u Kragujevcu osvrnuli smo se i na tražnju za “zelenim” traktorima.

Iako bi neko drugi bio zadovoljan kolačem od nešto više od desetine domaćeg tržišta, Slobodan Petrović svakako nije od takvih – a pogotovo kada se ima na umu da je njegov staž u IMT-u toliki da je bio svedok njegove nekadašnje dominacije.

Zato najavljuje ambiciozne planove za jesen, kada će domaćim kupcima biti na raspolaganju novi modeli od 70 i 85 konjskih snaga – IMT 577M i IMT 587M. Te traktore, koji su u međuvremenu sertifikovani i ušli u serijsku proizvodnju pod IMT brendom, do sada su mogli da vide posetioci Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, ali – kao TAFE.

foto: IMT

„Smatram da je jedan od razloga što nismo imali veći tržišni udeo taj što upravo u segmentu do 85 konjskih snaga nismo imali odgovarajuću ponudu. To rešavamo modelima koji bi trebalo da stignu do naših kupaca do septembra. Radi se o traktorima sa Euro 3 motorima, opremom i potpuno komfornim kabinama sa klimatizacijom, kakve očekuju oni spremni da izdvoje oko 30.000 evra za traktor. Nekada je bilo svejedno kakva je kabina, ali pogledajte kakvi su vremenski uslovi danas, a neko treba i po 16 sati da provede na njivi“, objašnjava Petrović šta očekuju potencijalni kupci novog IMT modela.

Ističe da se na domaćem tržištu desila značajna promena, koju proizvođači moraju da imaju na umu kada prave prodajne planove.

„Nova generacija poljoprivrednika je ‘preuzela zemlju’. To su uglavnom ljudi od oko 45 godina, koji žele odgovarajući komfor i spremni su da plate za njega”, poručuje Petrović.

Traktor koji ide u staklenik

Promena se desila i u drugim delovima industrije – krajem meseca počinje proizvodnja prvog električnog i hibridnog automobila u našoj zemlji, pa Petrovića pitamo kakvi su trendovi „ozelenjavanja“ u proizvodnji traktora.

„Čini mi se da će još potrajati put do proizvodnje ‘velikih’ električnih traktora, ali kod manjih modela se napreduje. TAFE, inače, već ima spreman model od 26 konja, koji je prošao terensko ispitivanje. Ono je organizovano u Engleskoj kod najvećeg svetskog proizvođača ruža i izuzetno se pokazao prema svim parametrima – ali to je traktor upravo za takve namene: male posede, gde se gaji cveće ili povrće u staklenicima i gde nema mesta zagađenju od izduvnih gasova“, ističe Petrović.

Kada je reč o velikim posedima, naš sagovornik upozorava da još nisu razvijene baterije za snažne traktore, koji na njivama provode po nekoliko dana.

Sa druge strane, ističe da TAFE za tržište EU ima spreman manji traktor do 28 konjskih snaga prema svim standardima koje to tržište zahteva, dok su ostali modeli sertifikovani prema EU standardima i u postupku su pripreme za ulazak u serijsku proizvodnju, što se očekuje u drugoj polovini ove godine.

foto: Youtube printscreen

Koliko motor utiče na cenu traktora?

Kada je reč o motorima za traktore, Petrović kaže da je politika TAFE za naše tržište trenutno da se plasiraju modeli sa euro 3 standardom, s obzirom na to da naša država trenutno nema na snazi propis koji bi to pitanje drugačije uredio. Koliko je motor „krivac“ za konačnu cenu traktora, naš sagovornik objašnjava na primeru „starog“ IMT modela sa Euro 3 motorom britanskog proizvođača Perkins.

„U trenutku kada sam bio u Perkinsonovoj fabrici da razgovaram o kupovini tih motora za nekadašnji IMT, u EU je upravo stupila na snagu obaveza da se pređe na Euro 4 standard. Razlika u ceni između Euro 3 i 4 motora bila je čak 50 odsto, a motor u ceni traktora učestvuje sa 20 odsto“, ističe Petrović.

Kada konkurencija ne pita za cenu

Nova generacija poljoprivrednika na tržištu Srbije ima jasne prohteve kada je reč o performansama dok EU ima svoja pravila kada je reč o motorima. Cena IMT traktora za sada se formira između te „dve vatre“ pošto naša zemlja, prema Petrovićevim rečima, za sada ne traži Euro 5 standard motora.

foto: Arhiva Kurira

„Modeli koji dolaze na jesen, IMT 577M i 587M dolaze u polurasklopljenom stanju i sklapaju se u našem pogonu – kada završimo carinsku proceduru objavićemo i tačan iznos cene, ali okvirno će koštati malo više od 30.000 evra, u zavisnosti od snage”, najavio je Petrović.

Traktori IMT brenda koji stižu rasklopljeni oslobođeni su carine, ali nisu jedini koji uživaju takav tretman na domaćem tržištu.

