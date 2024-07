DANAS PREDSTAVLJANJE PRVOG ELEKTRIČNOG AUTOMOBILA KOJI ĆE SE PROIZVODITI U SRBIJI: Evo kako će izgledati i koliko će koštati

Fiat danas u Torinu zvanično predstavlja Grande Pandu koja će se praviti u Srbiji.

Prve fotografije svog novog modela koji će se proizvoditi u kragujevačkoj fabrici u Srbiji, predstavio je italijanski proizvođač 'Fijat'. Novi četvorotoškaš inspirisan je 'pandom' iz osamdesetih, zvanično ime će mu biti 'grande panda', a prvi automobili će sa trake izaći najverovatnije krajem godine, a proizvodnja će početi u oktobru.

Očekuje se da će cenovno 'grande panda' biti jedan od 'Fijatovih' najpristupačnijih modela koji će se takmičiti sa jeftinijim vozilima, poput 'sitroena C3', 'dačije sandero' i različitih kineskih električnih vozila. Procenjuje se da bi potpuno električna verzija mogla da košta oko 23.000 evra, a hibridna oko 15.000.

foto: Fiat Stelantis

Po oceni, proizvođača biće ovo pravi porodični auto prilagođen urbanom okruženju i dizajniran da zadovolji potrebe kupaca širom sveta.

FIJAT 500L Fabrika u Kragujevcu od januara 2021. godine posluje u okviru koncerna 'Stelantis', koji čine 'Fijat Krajsler automobili' i PSA grupa. Od 2012. do prošle godine tu se proizvodio 'fijat 500L'. Ovo vozilo je više godina svrstavano u starije modele, i tražnja je značajno pala.

Nova 'panda' je dizajnirana u Torinu i to je prvi novi proizvod u porodici koji će biti praćen lansiranjem novog vozila svake godine do 2027. Ovaj model je na istoj globalnoj i multienergetskoj platformi 'smart kar', koja funkcioniše u svakom regionu u svetu, omogućavajući brendu da kreira mnogo različitih vozila i odgovori na potrebe kupaca širom sveta. To znači da će više modela koje će proizvoditi ova kompanija biti zasnovano na istoj platformi, a u pitanju je ona koju već koristi sitroen C3, francuske kompanije koja je, takođe, u sastavu Stelantisa.

foto: Fiat Stelantis

Prema ugovoru Vlade Srbije i Stelantisa, predviđeno je zapošljavanje još 1.000 ljudi. Do sada ih je bilo 500, ali se taj broj već povećao, jer im se pridružio deo radnika koji su bili angažovani na privremenom radu u fabrikama automobila u Slovačkoj i Poljskoj.

biznis.kurir.rs

Bonus video:

03:49 ELEKTRIČNI BICIKLI ĆE BITI REGULISANI NOVIM ZAKONOM Savetnik direktora agencije za bezbednost: Analiziramo deteljano probleme