ZAVALIO SE U FOTELJU I NA BIZARAN NAČIN ODBIO ŽENU ZA POSAO: Njegova pitanja izazvala haos na društvenim mrežama - čista sramota!

Intervjui za posao često mogu biti stresni i zahtevni. Kroz ovaj proces, kandidati se suočavaju sa različitim izazovima, bilo da je reč o teškim pitanjima, testovima veština ili neprijatnim situacijama.

Ipak, korisnici društvenih mreža, među kojima su pretežno žene, istakle su da u trenutku nisu znale šta ih je snašlo upravo zbog postavljenih pitanja.

"Da li planirate decu?", "U kakvom su odnosu sa porodicom?", "Šta ste u horoskopu?", ne samo da su neprofesionalna pitanja, već veoma neprijatna, a neka su uslov i za prijavu.

Na Reditu osvanule su ispovesti u kojima su mnoge žene otkrile koja pitanja su bila najčudnija na intervjuima za posao. Tom prilikom jedna devojka je istakla da je pored pitanja o tablici množenja, što i nije tako čudno, upitana i o porodici, kao i o horoskopu.

- Ispitivali su me tablicu množenja na jednom, na drugom me žena pitala šta sam u horoskopu, i ono klasično... da li sam udata i da li želim decu - napisala je ona.

Potom, kako je dalje objasnila, posao je bio povezan sa menjačnicom, te pitanje o tablici množenja i ima smisla, ali zbog ostalih je odlučila da ipak odbije posao iako je primljena.

Takođe, postoje i gora pitanja, a devojka iz komentara dobila je jedno od njih.

- Kad planiraš da zatrudniš? Ne pada mi na pamet da te zaposlim, pa da godinama budeš na trudničkom - napisala je ona.

Dok su mnogi na ovo odgovorili komentarom 'to nije po zakonu', devojka je objasnila:

- Jedno je po zakonu, a drugo kad se on zavali u fotelju...

"Viša sila te je dovela kod nas"

- Nakon pola sata njene priče o tome kako je neka sila mene uputila kod nje da radim, pitala me je da li verujem u numerologiju i iskreno se naljutila na mene jer sam pogrešno pretpostavila šta je to. Meni je to bio "red fleg", te sam samo sve "batalila" - napisala je druga devojka.

