LOVA KAPLJE BEZ DA MRDNETE PRSTOM, I TO GODINAMA: Evo kako da proverite da li ste pod ovom 'srećnom zvezdom' i šta vam je potrebno

Tokom prijavljivanja za besplatne akcije, bilo je dovoljno otići na bilo koji šalter pošte sa ličnom kartu gde se dobijala potvrda o akcijama, nakon toga je otvaran namenski račun. Račun je otvaran u poštanskoj štedionici, tada nije data alternativa da se namenski otvara u Banci. Ako ste sve ovo uradili a niste prodali akcije ili niste dizali dividendu, proverite svoj račun.

Neki građani su u međuvremenu odselili iz Srbije.

- Da, sećam se da imam akcije, ali nisam razmišljala o njima, ima i moja majka. Odselile smo za Austriju pre više od decenije, nikada nismo proveravale stanje - kaže Bojana iz Austrije.

- Prvom prilikom, proveriću u Pošti da li imam akcije ili dividendu - dodaje Bojana.

foto: Shutterstock

Potvrdu da su vlasnici akcija – vrednosnih papira građani su mogli podići u roku od dva dana, ali i za dve godine, baš kao i za svaku drugu promenu na računu. Nema mesta panici ni u slučaju da ste promenili račun ili zagubili potvrdu, pravo na akcije, ako do sada niste razmišljali o njima, ostalo je i dalje vaše pravo, jer je na osnovu vađeg JMBG broja i danas, vaše ime je na spisku u Pošti Srbije, a za podizanje je potrebna samo lična karta.

Znači, adresa za proveru stanja na vlasničkom računu za besplatne akcije je u svim poštama Srbije ili u ekspoziturama poštanske Banke. Za proveru akcija ili ispostavljanje naloga za prodaju nije potrebna potvrda o posedovanju akcija, dovoljna je lična karta.

Prijavljivanje za besplatne akcije javnih preduzeća trajalo je do 31. jula 2008. godine. Pravo na besplatne akcije imali su svi građani koji su stekli punoletstvo do kraja 2007. godine i državljanstvo Srbije do 3. januara 2008. godine, a imali su prebivalište u Srbiji na dan 30. juna 2007. godine.

foto: Shutterstock

Uz to postojao je i uslov da su do kraja roka za evidentiranje bili upisani u birački spisak i da do tada nisu dobili besplatne akcije. Lična karta i kartica banke u kojoj građani imaju račun su jedini dokumenti koji su bili potrebni, a ako nisu imali račun Poštanska štedionica im je to besplatno otvarala.

Pravo na besplatne akcije stekli su građani koji su bili punoletni na dan 31. decembra 2007. godine, koji su bili državljani Srbije na dan 3. januara 2008. i koji su 30. juna 2007. imali prebivalište na teritoriji Srbije. Važno je, takođe, i da dvojno državljanstvo nije uticalo na pravo na akcije.

Ono što je bitno jeste da svi oni u prethodnim procesima privatizacije nisu ostvarili pravo na besplatne akcije drugih državnih preduzeća. A mnogi radnici to upravo jesu, i nisu stekli pravo na besplatne akcije, a iako su im firme u kojima su dobile deonice otišle u stečaj.

S druge strane, lica koja već poseduju nasleđene ili kupljene akcije imali su pravo dobijanja besplatnih akcija. Drugim rečima, na besplatne akcije mogli su da računaju svi oni rođeni do 31. decembra 1989. godine, a koji su ispunili i ove druge uslove. Upis akcija je bio pre 13 godina i trajao je šest meseci.

Ono što je važno znati kod isplate dividende, jeste da ukoliko podignete ovaj novac to ne znači da gubite akcije. Naprotiv, vi ste i dalje vlasnik akcija, i po osnovu njih svake godine možete računati na novu uplatu dividende. Odluku o isplati i visini dividende naravno donosi kompanija, a u zavisnosti od poslovanja i ostvarenih rezultata.

biznis.kurir.rs/ozon