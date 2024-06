PADAJU CARINE NA OVE POPULARNE AUTOMOBILE: Od 1. jula slede niže tarife, a za većinu polovnih vozila slobodan uvoz za 5 godina!

Od ponedeljka se ukida ili smanjuje carina na vozila koja će se iz Kine uvoziti u našu zemlju. Ovo snižavanje tarifa je predviđeno Sporazumom o slobodnoj trgovini (SST) između Srbije i Kine koji stupa na snagu 1. jula.

Nivo smanjivanja carinskih stopa zavisi od kategorije i vrste vozila, a uglavnom će ići postepeno iz godine u godinu. Bez carina će u našu zemlju odmah moći da stižu motocikli od 50 do preko 800 kubika. Većina polovnih automobila iz Kine će za pet godina biti na režimu slobodnog uvoza, a kada su u pitanju četvorotočkaši iz salona za to će biti potrebno deset ili 15 godina.

Ovo pokazuje analiza SST koju je uradila Asocijacija automobilskih novinara Srbije. Generalni sekretar tog udruženja, Petar Živković, ocenjuje da će snižavanje carina blago da se oseti na krajnjim cenama vozila uvezenih iz Kine već nakon 1. jula, a za pet godina će se to značajno odraziti na naše celokupno tržište automobila.

foto: Shutterstock

- To omogućava da se iz Kine uvoze cenovno konkurentnija kola, tako da će i drugi uvoznici morati da se prilagode i da snižavaju svoje cene - smatra Živković i dodaje:

- Svako smanjivanje carina je dobro, to će da podigne prodaju vozila, od toga i država prihoduje imajući u vidu plaćanje PDV-a, registraciju, tehničke preglede i slično. Trenutne carinske stope su za putnička vozila, nova i polovna, sa klasičnim, hibridnim i plag-in hibridnim pogonom 12,5 odsto. Za električna vozila, motocikle, tricikle i kvadricikle je pet procenata.

On podseća da je carina na uvoz automobila iz EU nula. Prema njegovom mišljenju, predviđeno je da se tarife na kineska vozila postepeno snižavaju kako se ne bi narušili odnosi na našem tržištu, jer i kompanije koje uvoze kola iz drugih zemalja moraju da se pripreme, a ovako imaju dovoljno vremena za to.

Kako ističe, EU koja je prva najavila žestoke carine na uvoz kineskih vozila sada pregovara, jer carinski rat ne odgovara nikome.

- Od 1. jula će automobili koji se uvoze iz Kine u Srbiju, sa pogonom na benzin, koji imaju manje od 1.000 kubika biti carinjeni po stopi od 11,3 odsto za nova i od 10 procenata za polovna - kaže Živković. - Novi automobili ove radne zapremine će se uvoziti bez carine za deset godina, a polovni već za pet godina.

foto: Shutterstock

I polovnjaci i automobili iz salona kubikaže od 1.000 do 1.500, kako dodaje, od 1. jula cariniće se po stopi od 11,7 odsto. Uz postepena snižavanja, carina na ove automobile će biti na nuli za 15 godina.

- Dažbine na uvoz novih benzinaca od 1.500 do 3.000 kubika će od ponedeljka biti 11,3, a za polovna 10 odsto - navodi sagovornik. - Uz postepena godišnja umanjenja, na ovu vrstu novih kola carina će se ukinuti za 10 godina, a za polovna već za pet godina. Potpuno isti princip smanjenja carine važi i za vozila sa benzinskim motorom sa više od 3.000 kubika.

Tarifa za polovnjake ili nove automobile sa dizel motorima čija zapremina ne prelazi 1.500 kubika od 1. jula će, kako dodaje, biti 11,7 odsto, a za 15 godina će biti nula.

- Za dizelaše kubikaže od 1.500 do 2.500 i preko 2.500, predviđeno je da od 1. jula carina bude 11,3 za nove i 10 odsto za polovne - kaže Živković. - Ovi novi automobili će se bez ikakvih dažbina uvoziti za 10, a polovni za pet godina. Zanimljivo je da i za nova i polovna hibridna i plag-in hibridna vozila važi potpuno ista dinamika smanjivanja carina kao i za dizel automobile iz poslednje dve zapreminske kategorije.

I E-AUTOMOBILI "SLOBODNI" 2034. Tarifa za nove i polovne električne automobile do sada je bila pet odsto, a od 1. jula carina na ova kola iz salona biće 4,5, a na polovnjake četiri procenta - navodi Petar Živković. U drugoj godini će stopa na nove e-automobile pasti na četiri odsto i postepeno će se smanjivati, da bi bila ukinuta 2034. Za polovne je taj proces skraćen na pet godina.

foto: Profimedia

Za motocikle sa zapreminom motora do 50 i preko 800 kubika, kao i za one sa električnim pogonom do 250 vati dosadašnja carinska stopa je osam odsto. Od ponedeljka će, kako navodi, za motocikle do 50 kubika biti 6,4 odsto, a za pet godina će, uz postepeno smanjivanje, biti ukinuta. Za sve ostale motocikle od 1. jula carina će biti nula.

Izuzetak su motocikli, kvadricikli i tricikli sa električnim motorom do 250 vati. Njima ostaje carina od osam odsto do daljeg.

BiznisKurir/Novosti