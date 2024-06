MINISTAR GORAN VESIĆ: Izgradnja brzih pruga suštinski važna za razvoj Srbije

Svaki projekat je značajan jer doprinosi razvoju zemlje ili društva, ali su za Srbiju suštinski najvažniji projekti izgradnje brzih pruga jer one ne znače samo novu infrastrukturu već i tehnološki napredak naše zemlje, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i dodao da su mnoge vlasti govorile o izgradnji takvih pruga, ali da je predsednik Aleksandar Vučić prvi pokrenuo taj proces.

Vesić je rekao da nema vlasti koja nije govorila o tome da će se graditi brze pruge, ali da nikad niko ništa nije uradio po tom pitanju, te podsetio da je Srbija svoje prve pruge gradila posle dobijanja nezavisnosti, kao i da je 1884. godine krenuo železnički saobraćaj prema Nišu i Zemunu odnosno ka Budimpešti.

- Kada smo dobili nezavisnost 1878. godine, jedna od stavki u ugovoru koji smo tada dobili od evropskih sila bila je da se izgradi pruga koja je trebalo da poveže Beograd sa Nišem, zatim Niš sa Sofijom, a posle sa Istanbulom i gore prema Budimpešti tako da je u to vreme izgradnja pruga u Srbiji, koje je gradio kralj Milan, značila tehnološki napredak Srbije, povezivanje naše zemlje sa Evropom i dokaz da je Srbija evropska država - rekao je Vesić.

Naveo je da se sada, posle toliko godina, vraćamo izgradnji, ovoga puta brzih pruga koje znače tehnološki napredak.

foto: Foto: MGSI

Podsetio je da je izgrađena brza pruga od Beograda do Novog Sada, a da su u toku radovi na izgradnji brze pruge od Novog Sada do Subotice koja je duga 108 kilometara, što znači da ćemo ukupno imati skoro 184 kilometara brzih pruga.

- Kupili smo pet novih vozova. To su kineski brzi vozovi, a već imatmo tri Štadlerova to jest švajcarska brza voza - rekao je Vesić i dodao da ćemo 2026. godine biti povezani brzom prugom od Beograda do Budimpešte kojom će se voziti 200 kilometara na sat u proseku, a putovanje između dva grada trajaće dva sata i 45 minuta.

Vesić je rekao da se očekuje da će brza pruga od Novog Sada do Subotice biti puštena u saobraćaj krajem novembra, početkom decembra ove godine, te da će se od Beograda do Subotice stizati za sat i deset minuta.

- Gde god izgradimo prugu, tu dolazi do razvoja tog dela Srbije i zato je izgradnja infrastrukture koju je inicirao predsednik Vučić najznačajnija za ravnomeran razvoj zemlje. Od kada znam za sebe, kao što se priča o brzim prugama, priča se i o ravnomernom razvoju Srbije, ali sve te želje su ostale mrtvo slovo na papiru dok ne izgradite infrastrukturu. Kada je izgradite, tada u to mesto koje je povezano auto-putem, brzom saobraćajnicom, brzom ili rekonstruisanom prugom, imate dolazak stranih investitora, više radnih mesta, veću mobilnost stanovništva jer mogu da žive u jednom, a rade u drugom mestu, kao i razvoj lokalnog biznisa i turizma - rekao je Vesić.

Istakao je da vizija predsednika Vučića o izgradnji brzih pruga i auto-puteva znači razvoj Srbije.

S tim u vezi, Vesić je naveo da postoje dva načina za borbu protiv ekonomske krize koja vlada u svetu od kojih je jedan da se smanje troškovi, a drugi da se više investira u infrastrukturu kako bi ona postala zamajac privrednog razvoja, te istakao da se Vlada Srbije opredelila za drugi pristup.

Vesić je rekao da je u našoj zemlji u aprilu 2024. godine broj građevinskih dozvola bio veći za 38 odsto nego što je to bilo u aprilu prošle godine.

Takođe, naveo je da je vrednost svih građevinskih radova u Srbiji u aprilu ove godine iznosila 76 milijardi dinara što je porast od 7,4 odsto u odnosu na april 2023. godine, te da je zabeležen rast i u tekućim cenama.

Istovremeno, u Evropskoj uniji je situacija poptuno drugačija, kaže Vesić i između ostalog navodi da je u aprilu ove godine smanjena građevinska aktivnost za 1,1 odsto u evrozoni, a za 0,9 odsto u čitavoj Evropskoj uniji.

- To znači da pristup koji smo mi, kao vlada, izabrali daje rezultate jer Srbija je mala zemlja, ali beleži rast svoje građevinske industrije i izgradnju više infrastrukture nego u drugim evropskom zemljama i to je nešto što nama omogućava da postanemo atraktivniji za investiranje i obezbedimo bolji život svim građankama i građanima jer to je suština svake politike - istakao je Vesić.

Naveo je da će Beograd postati još atraktivniji zahvaljujući izgradnji kapaciteta poput nacionalnog stadiona, kao i prostora za međunarodnu izložbu EXPO 2027, čiji će Srbija biti domaćin.

- U Beogradu 2027. godine očekujemo 3,5 miliona turista koji će doći samo zbog EXPO-a i budite sigurni da će mnogi želeti da ponovo dođu u naš grad jer će mnogi od njih prvi put biti u poseti srpskoj prestonici, a to onda znači da postajemo sve atraktivnija destinacija - rekao je Vesić.

Naveo je da ima mnogo posla u okviru priprema za EXPO, među kojima je izgradnja pruge od Zemun polja do budućeg nacionalnog stadiona, duge oko 18 kilometara.

Vesić je istakao da je velika pobeda za Srbiju što će biti domaćin ove izložbe i dodao da mu smeta što pojedini mediji i opozicija potpuno nipodaštavaju tu pobedu.

- Srbija će biti poslovni centar sveta 2027. godine kada će u našu zemlju doći 3,5 miliona ljudi samo zbog EXPO-a. To će biti promocija naše zemlje i zaista ne znam kako iko može da kaže da to nije dobro - zaključio je Vesić.

Kurir.rs/Prenosi: A.Ć.