NAŠI PRENOSNI SISTEMI BOLJI OD KOMŠIJSKIH ZBOG VELIKIH ULAGANJA Đedović Handanović: Ni jednog momenta nismo bili ugroženi

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas, povodom nedavnog kolapsa u snabdevanju električnom energijom u zemljama regiona da su naši prenosni sistemi 'bolji od komšijskih' zbog velikih ulaganja i da smo u trenutku kolapsa imali stabilnu proizvodnju i stabilan prenos.

- Važno nam je da i onu ulažu i da na nekim projektima radimo zajedno. Posebno da oni završavaju svoje projekte, jer su svi sistemi povezani u regionu i sa sistemima EU. Bez obzira na nestabilnosti koje su se desile u petak, naš sistem ni jednog momenta nije bio ugrožen. Imali smo stabilnu poizvodnju i snabdevanje električnom energijom. Nadgledali smo danonoćno - rekla je Đedović Handanović za Pink i dodala da su naši sistemi 'pod alarmom' od srede od kad su počele tropske vrućine.

Energetski sistem u Srbiji, podsetila je ministarka, je značajano uništen u toku bombardovanja i nije dovoljno obnavljan u prvih 10 godina, ali značajna ulaganja počinju od 2015. godine, i intenzivirana su u poslednje dve godine.

- Što se tiče velikih koridora kroz našu zemlju, imamo projekte u realzaciji od preko 600 miliona evra. Završili smo neke deonice interkoneckije prema Rumuniji, ojačali smo deo Kragujevca i Kraljeva, nastavljmo do granice sa Crnom Gorom i BiH. Mi smo zemlja koja je srećna jer ima osam interkonekcija, po tome smo jedinstveni u Evropi. Jačaćemo ih i dalje da bi mogli da uspostavljamo i rezervna napajanja iz drugih pravaca - rekla je Đedović Handanović.

Ministarka je komentarisala reforme u Elektroprivredi Srbije i postavljanje novog generalnog direktora i ocenima da su kritike koje su na početku sprovođenja reforme bile lažne i neosnovane.

- EPS je započela reforme pre više od godinu dana, pre svega promenom pravne forme statuta, što u to vreme nije bilo jednostavno. Bilo je dosta kritika na tu temu, navoda da se to radi zbog privatizacije, ali svedoci smo da su sve to bile laži. Reforme su počele imenovanjem novog profesionalnog nadzornog odbora, ali takođe završetkom velikih infrastrukturnih projekata - rekla je Đedović Handanović.

Među završenim projektima ministarka navodi najveći ekološki projekat na Tentu A u Obrenovcu, i da su se značajno pomakli radovi na vetroparku Kostolac.

- Očekujem da oni budu završeni krajem ove godinei ili početkom naredne kako bi elektroprivreda dobila prvi vetropark u svom portfoliju. Bilo je dosta izazova ali projekat napreduje. Zatim, Blok B3 u Kostolcu je u fazi testiranja i ispitivanja, koje će se i nastaviti u narednim nedeljama da bi on bio sposoban da bude na mreži - rekla je ministarka.

EPS će nastaviti proces digitalizacije, rekla je Đedović Handanović, i time podiže kvalitet usluge i proizvodnje, da otvara i nove kopove da bi završila realizaciju projekata i omogućila i veću proizvodnju.

- Da pre svega efikasnije sprovodi svoje investicije ali i da postane i profitabilnija i snažnija. To su i strukturne i finansijske i operativne reforme, plan restruktuiranja je usvojen - rekla je ministarka.

biznis.kurir.rs