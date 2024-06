PLAĆALI KAO ORIGINAL - DOBILI ŠKART! Besramno obmanjivali narod, stotine hiljada evra davali na lažnjake, a nisu bili ni svesni!

Viski je uvek važio za luksuzno piće džentlmena i biznismena koji pričaju o poslu i diskutuju o teško stečenim milionima. Zbog toga, on danas važi za jedno od najluksuznijih pića, a na svetu postoji ogroman broj skupocenih viskija čije se flaše prodaju i po nekoliko miliona dolara.

Ono što je šokiralo sve ljubitelje ovog pića jeste, da ogroman broj skupocenih viskija, zapravo, nije pravi i da su te verzija lažne i gotovo bez vrednosti.

Škotski Univerzitet je testirao 55 različitih luksuznih viskija, i rezultati su bili šokantni. Dvadeset jedan viski je na testu prošao kao falsifikat, što znači da je skoro 50 odsto viskija na tržištu lažno. To dalje znači da se 52 miliona američkih dolara godišnje da na lažna viski pića, što je ogroman problem.

Iz Škotskog Univerziteta su rekli da je glavni problem taj što ljudi ne mogu da razlikuju pravi viski od lažnog, i to dovodi do toga da se lažnjaci masovno prodaju i to po neverovatnim cenama. Neki lažnjaci koji su bili ispitani su se prodavali po ceni od 800.000 evra, što je šokantna činjenica.

Dakle, vodite računa i ne trošite previše pića na skup viski, jer je velika verovatnoća da ćete dati veliku količinu novca na lažnjak.

