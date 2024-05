MINISTARKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Projekat za izgradnju elektroenergetske infrastrukture za Ekspo 25 miliona evra

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i generalna direktorka Elektromreže Srbije (EMS) Jelena Matejić obišle su danas radove na izgradnji stubova za novi dvosistemski dalekovod u blizini budućeg tržnog centra Euroasia na Novom Beogradu, u okviru izgradnje prateće elektroenergetske infrastrukture neophodne za priključenje i funkcionisanja objekata za svetsku izložbu Ekspo 2027.

Projekti koje za ovu potrebu realizuje Elektromreža Srbije podrazumevaju izgradnju novih nadzemnih dalekovoda, visokonaponskih podzemnih kablova, kao i rekonstrukciju i adaptaciju postojećih dalekovoda.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je za Tanjug da su radovi započeti polovinom aprila, a da je vrednost projekta gotovo 25 miliona evra.

Đedović Handanović je istakla da bez električne energije i napajanja neće biti moguće imati sve planirane sadržaje za predstojeću izložbu.

"A oni su mnogobrojni, od samog kompleksa Ekspo do Nacionalnog stadiona i svih novih korisnika koji će biti u ovom delu Beograda. Ekspo je izuzetna prilika za sve nas i očekujemo da tada Srbija zaista postane centar sveta i Evrope. Očekujemo posetioce iz više od 100 zemalja i više od tri miliona ljudi koji će tada ići ka Beogradu", kazala je Đedović Handanović.

Istakla je da je neophodno da se radovi odvijaju odgovarajućom dinamikom, kao i da se ishoduju dozvole za radove koji tek treba da počnu.

"Potrebno je da se završe javne nabavke, kako bi radovi počeli u prvom kvartalu naredne godine i kako bi sve bilo gotovo na vreme", rekla je Đedović.

Ministarka dodaje da će tržni centar Euroasia biti pušten u rad u narednih par meseci, te da će zahvaljujući naporima EMS-a imati stabilno napajanje električnom energijom.

"Znači mnogo pre nego što će biti završena izložba Ekspo, a naravno i ceo ovaj deo Novog Beograda i Surčina će imati stabilnije napajanje električnom energijom. I to je važno za sve građane u Beogradu, ne samo za buduće Ekspo korisnike. Ovo je samo mali deo radova što se tiče energetskog sistema", rekla je ona.

Đedović Handanović ističe da se u okviru energetskog sistema, a u okviru projekta Ekspo, planira mnogo projekata.

"Od toga da završimo vetropark Kostolac do toga da završimo proširenje Banatskog dvora - naših gasnih skladišta. Zatim da završimo naftovod Srbija - Mađarska, ali i gasne interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom. To će naravno zavisiti od naših suseda, ali mi smo sa njima u razgovorima da započnemo jednim delom i završimo značajan broj novih samobalansirajućih solarnih elektrana u portfoliju Elektroprivrede Srbije, da 70.000 domaćinstava dobije subvencije za energetsku efikasnost", naglasila je Đedović Handanović.

Podseća da u projektu podizanje energetske efikasnosti učestvuju i javni objekti, među kojima je 26 zgrada širom Beograda.

"One će biti energetski sanirane i promeniće izgled našeg glavnog grada, ali i više od 250 rezidencijalnih zgrada koje su se prijavile na poslednji poziv za rekonstrukciju fasada. To će sve značajno doprineti da Beograd izgleda potpuno drugačije, a naravno sve to neće biti moguće bez stabilnog napajanja eneregijom i zbog toga su ovi radovi Elektromreže Srbije značajni", zaključila je ministarka.

Generalna direktorka EMS-a Jelena Matejić istakla je da je ponosna što je kompanija u prilici da svojim savremenim tehnikama i stručnim znanjem doprinese razvoju visokonaponskih vodova u urbanim zonama.

"Kao što ste videli, ovaj projekat od 25 miliona evra podrazumeva rekonstrukciju, adaptaciju i izgradnju potpuno nove trase. Razvijamo ga u tri faze. Prva faza je otpočela 19. aprila, a danas ste videli prvi temelj prvog stuba", rekla je Matejić.

U pitanju je, kako kaže, izgradnja potpuno novog dvosistemskog dalekovoda 2x110 kV kojim će se postojeći dalekovod 104/2 uvesti u buduću transformatorsku stanicu Beograd 44 u Surčinu.

"Na dužini od sedam i po kilometara biće izgrađeno 29 stubova, dok će se na postojećem dalekovodu 104/2 obaviti rekonstrukcija devet stubova, kao i adpatacija jednog sistema faznih provodnika u dužini do pet kilometara, uz zamenu dva stuba", rekla je Matejićeva.

Uz priključenje TS Beograd 44, ovaj dalekovod će omogućiti i priključenje TS Beograd 58 - Nacionalni stadion - a stvoriće i uslove za rasterećenje postojeće TS Beograd 9, kao i za priključenje novih potrošača na području Surčina i šire.

"Vrednost ovih radova je veća od 13 miliona evra, a završetak radova se očekuje početkom 2026. godine", kazala je Matejićeva.

Dodaje da je u planu projekat izgradnje dva kablovska voda 110 kV od TS Beograd 44 do TS Nacionalni stadion, dužine dva puta po četiri kilometra.

"Procenjena vrednost te investicije je oko sedam miliona evra", rekla je Matejićeva.

Istakla je da će se dodatna sigurnost snabdevanja obezbediti dvostranim napajanjem i to sa druge strane Save, realizacijom projekta rekonstrukcije dalekovoda 104/1 od TS Beograd 2 do TS Beograd 32.

"Uz to, ova investicija će omogućiti stabilno napajanje i postojećih

trafostanica TS Beograd 32 i TS Beograd 2, planirane distributivne trafostanice u blizini Makiškog polja, kao i TS Beograd 49 - Aerodrom. Vrednost ovog segmenta je gotovo pet miliona evra", rekla je Matejićeva.

Naglasila je da je srećna što je EMS deo projekta, koji će, kako kaže, transformisati Srbiju.

"Raduje nas što imamo priliku da damo svoj doprinos", zaključila je Matejićeva.

Bonus video:

01:23 Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali govori o prostoru gde će biti Expo 2027