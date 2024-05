PRESTONICA SPREMNA DA ZARADI 10 MILIONA € ZA DVA DANA: Hoteli u Beogradu prebukirani, evo koliko kreveta je preostalo!

Zahvaljujući koncertima grupe Rammstein, koji će biti održani 24. i 25. maja, popunjeni su svi hotelski kapaciteti u Beogradu.

Zbog nezapamćenog interesovanja publike i rekordne rasprodaje ulaznica odmah po puštanju u prodaju, zakazan je i drugi koncert, koji će biti održan dan kasnije.

Jedino Beograd, od svih gradova regiona, našao se na spisku za evropsku Stadion turneju 2024, u godini kada grupa obeležava 30 godina postojanja. Iz tog razloga veliki je broj gostiju iz regiona, ali i drugih delova Evrope koji će ovim povodom posetiti Beograd, prenosi sajt udruženja.

S obzirom na veliko interesovanje i spektakl koji se sprema, cene smeštaja u Beogradu za datume koncerta su se kretale od 1.000 evra, pa naviše.

- Ovaj koncert je uticao na to da se popuni 7.500 soba koliko Beograd ima. Naravno, ako je popunjeno 7.400 soba, preostalih 100 soba će biti prodato po višoj ceni. Tržište diktira cene. Oni koji su kupili karte i rezervisali smeštaj pravovremeno, učinili su to po cenama od 100 do 150 evra - naveo je direktor Poslovnog udruženja hotelijera i restoratera Srbije HORES.

- Beograd će sigurno zaraditi između 7 miliona evra i 10 miliona evra za dva dana održavanja koncerta. Govorimo o hotelijerima, ugostiteljima, taksijima, trgovinama i svima onima koji će biti na usluzi gostima grada - istakao je Genov.

