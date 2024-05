KAMATE NA KREDITE SIGURNO IDU DOLE, A EVO I KADA: Prognoze jednog od najuglednijih bankara u regionu za Kurir biznis

Svi očekuju da će kamatne stope konačno početi da padaju i da će finansijsko tržište posle burnog perioda najzad da se primiri. Za nas je tržište Srbije posebno prosperitetno i nastavićemo da rastemo, rekao je za Kurir Biznis, Blaž Brodnjak, predsednik Izvršnog odbora NLB d.d.

foto: Kurir

- Mislim da će kamatne stope već u julu krenuti naniže, a ako ne, predstoji još nekoliko koraka do kraja godine koji vode ka tome. Lično, očekujem da će biti smanjenja u tom smislu i u idućoj, i to krajem naredne godine. Tada bi euribor mogao da bude niži za dva do dva i po odsto - rekao je Brodnjak.

Prvi čovek NLB grupe je takođe naglasio i da je pitanje dana kada će Srbija dobiti investicioni rejting i da veruje da će se to dogoditi do kraja 2024. jer naša zemlja to sigurno zaslužuje.

Ovo je samo još jedan dokaz da u ekonomski uspeh naše zemlje veruju i u regionu.

kurir.rs