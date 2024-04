DO 2027. OTVARANJE 3 SUPERIOR HOTELA U BEOGRADU? Gotovo milion i po stranaca godišnje poseti prestonicu, nema mesta cele godine

Sudeći po vestima sa planina i iz banja, za mnoge je već počeo prolećni odmor, a Beograd je dosanjao svoj višegodišnji san. Postao je celogodišnje turističko odredište, samo se menjaju razlozi dolaska gostiju i adrese s kojih stižu u naš glavni grad.

Beograd godišnje poseti 1.400.000 stranaca. Smeštaj pronalaze u nekom od 120 hotela. Privatnom smeštaju ni broja se ne zna. A najčešće je sve puno.

- Svaka manifestacija, svaki događaj se u stvari oseća u Beogradu, raste potrošnja, hoteli su puni i veoma smo zadovoljni zato što se prvo popune 5, 4 pa i 3 zvezdice, čak i privatni smeštaj je izuzetno pun - kaže Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograda.

foto: Shutterstock

Navodi da Beograd svakog meseca ima približan broj turista.

- Uspeli smo da postignemo onaj stepen da svakog meseca, svake nedelje, svakog vikenda imamo turiste, da bi naša beogradska privreda dobro radila - rekla je Mikata.

U jednom od najluksuznijih beogradskih hotela na recepciji je gužva kakva se retko vidi u hotelima sa pet zvezdica.

- Trenutno nam je samo ove nedelje Sajam građevinarstva, Evropsko prvenstvo u boksu i imate još neka događanja koji generalno pune hotelske sobe. Srbija radi svoj posao i jako veliki broj gostiju dolazi. Još nismo istrošena destinacija i ljudi dolaze da vide nešto novo, počinju pripreme za Ekspo koji nam dolazi 2027, tako da će i to dovesti još više gostiju - smatra direktor hotela 'Hilton' Aleksandar Vasilijević.

foto: Shutterstock

Kad radi privreda, radi i turizam

Do 2027. očekuje se otvaranje tri superior hotela ili, kako to hotelijeri kažu, sa pet plus zvezdica.

- Kad privreda radi, onda radi i turizam i hoteli, a ono što je interesantan podatak je da recimo sindikati turskih kompanija šalju na nagradno putovanje radnika u Srbiju, tako da značajan broj turista je sada konkretno u Srbiji, u Beogradu i ostalim destinacijama - navodi Georgi Genov, direktor HORES-a, Udruženja hotelijera i ugostitelja Srbije.

Navala turista očekuje se i sredinom maja, kada u Beogradu nastupa svetka zvezda Rod Stjuart, pa sredinom novembra kad će naš grad biti domaćin svetske muzičke atrakcije, holandskom kralju valcera, Andreu Riju.

(Kurir.rs/RTS)