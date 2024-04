NA DEONICI BRZE PRUGE NOVI SAD – VRBAS POSTIGNUTA BRZINA OD 202 KILOMETRA NA SAT: Pogledajte kako izgleda vožnja

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić objavio je da je prilikom testiranja na deonici brze pruge Novi Sad – Vrbas postignuta je brzina od 202 kilometra na čas.

Nemačka kompanija Dojče ban (DBST) koja testira brzu prugu od Novog Sada do Subotice koju Srbija gradi sa svojim kineskim partnerima testirala je u sredu deonicu brze pruge od Novog Sada do Subotice.

foto: Instagram/vesicg

Već prvog dana testiranja postignuta je brzina od 202 kilometra na sat, čime je potvrđen kvalitet izgradnje brze pruge, naveo je na Instagramu ministar Goran Vesić.

"Srpske brze pruge su spoj kineske tehnologije i evropskih standarda. Sve naše brze pruge izgrađene su u potpunosti po evropskim standardima u skladu sa direktivama EU i srpskim zakonom o interoperabilnosti železničkog saobraćaja. Brzu prugu koju sada gradimo od Novog Sada sertifikuje za standarde EU jedna od najvećih evropskih kompanija iz Holandije, a tehničku kontrolu i prijem radi ugledna nemačka kompanija Dojče ban", naveo je Vesić.

1 / 6 Foto: Instagram/vesicg

Početkom decembra ove godine počeće saobraćaj na brzoj pruzi do Subotice. Srbija će imati 183 kilometara brzih pruga, a od Beograda do Subotica stizaće se brzim vozom za 80 minuta, do Bačke Topola za 64 minuta, a do Vrbasa za 53 minuta.