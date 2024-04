MINISTAR MALI U VAŠINGTONU: Srpska ekonomija raste, sledeće godine investicioni rejting (FOTO)

Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali razgovarao je danas u Vašingtonu, u okviru trodnevnog učešća na prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Grupacije Svetske banke, sa predstavnicima zemalja članica Konstituence MMF-a i Svetske banke i tom prilikom poručio da srpska ekonomija raste uprkos izazovima.

„Imali smo veoma važan sastanak tokom kojeg smo predstavili naše ekonomske rezultate iz prethodne godine i šta smo sve u Srbiji uradili, ali i šta planiramo u narednom periodu. Ono što je najbitnije naša ekonomija raste i to je važan podatak za sve koji su učestvovali u ovoj diskusiji“, rekao je Mali nakon razgovara sa predstavnicima Konstituence.

Srbija je član Konstituence i preko nje ostvaruje svoje pravo glasa u MMF-u i Svetskoj banci od decembra 2000. godine.

Mali je istakao da je sagovornike upoznao da je Srbija tokom prošle godine imala stopu rasta BDP od 2,5 odsto, a da je u februaru ona bila 5,9 odsto, te da se očekuje da stopa rasta BDP u prvom kvartalu bude 4,4, 4,5 odsto.

Kako kaže, to znači da uprkos globalnim izazovima naša ekonomija raste što je možda prva i najvažnija poruka.

Dodaje i da je pri tome sačuvana makroekonomska stabilnost.

„Javni dug u odnosu na BDP na današnji dan je 47,6 odsto, što je daleko ispod nivoa Mastrihta i ispod proseka evrozone koji je oko 89 odsto. Imamo rekordne strane direktne investicije, rekordno nisku nezaposlenost, rekordnu visoku zaposlenost, držimo deficit pod kontrolom, inflacija je u opadanju... Imamo rekordne devizne rezerve, rekordne rezerve u zlatu, kurs nam je i dalje stabilan. To su ogromni uspesi koje je srpska ekonomija uspela da napravi u poslednjih par godina i nijedan od tih uspeha nije prošao nezapaženo“, rekao je potpredsednik Vlade.

foto: MFIN Press

Ministar je istakao da smo već pre nekoliko meseci znali da ćemo ići na najmanje 3,5 odsto rasta BDP ove godine.

„Polako ali sigurno naša ekonomija ubrzava. Nakon i uprkos svim izazovima od korone, energetske krize, sukoba u Ukrajini, Gazi i Izraelu. Uprkos svemu tome nama raste ekonomija“, rekao je Mali i dodao da je za građane i državu najvažnije da nastavimo da rastemo.

Kako je rekao, to je najveći izazov za sve zemlje na svetu, za najrazvijenije i one manje razvijene i zato je važan program Srbija 2027.

„Zato nam je važan EKSPO, da uložimo tih 18 milijardi evra dodatnih i u putnu i železničku infrastrukturu, u inovacije, zdravstvo, obrazovanje, kulturu, u sve ono što podstiče rast naše ekonomije, jer samo na takav način održavamo rast plata i penzija, dajemo mogućnost da se u najkraćem vremenskom periodu podigne kvalitet života naših građana“, rekao je on.

Ministar je istakao da ga danas u Vašingtonu čeka još važnih sastanaka, između ostalih sa zamenikom direktora MMF-a Bo Lijem i direktorom Departmana za Evropu MMF-a Alfredom Kamerom.

„Na tim sastancima pokušaćemo da vidimo na koji način da i dalje raste naša Srbija, odnosno kako da ubrazamo naš rast kada su sve privredne grane u pitanju i kako MMF može u tome da nam pomogne“, rekao je Mali.

Ukazao je i na značaj sastanka sa predstavnicima rejting agencije „Standard and Poor΄s“, jedne od tri najveće kreditne rejting agencije na svetu.

„Srbija je po njihovom izveštaju od pre samo dve nedelje jedan mali korak do investicionog rejtinga. Hoćemo da napravimo i taj mali korak i da se pridružimo grupi zemalja najrazvojenijih i najzdravijih ekonomija sveta“, rekao je Mali.

foto: MFIN Press

Dodaje da je to za građane Srbije veoma važno.

„Što vam je bolji investicioni rejting to su vam niži troškovi zaduživanja i imate veći broj investitora, a kada su preduzeća u pitanju - kredite sa nižom kamatnom stopom. To znači više investicija, nova radna mesta, novo zapošljavanje, veće plate, više novca u budžetu, a samim tim i veće penzije“, rekao je Mali i istakao da je to za našu zemlju veoma važno.

Ministar je naveo i da je jedan od najvažnijih ciljeva njegove posete Vašingtonu je da vidi na koji način i koji su to koraci, šta još mora da se uradi kako bi dobili investicioni rejting što pre.

Ističe i da se nada da će do toga doći najkasnije već sledeće godine.

„Našim akcijama, našim obveznicama se trguje, a imajući u vidu sve ove podatke, da nam je rejting skoro već investicioni, hoćemo da napravimo još taj mali, ali za nas veoma važan korak što bi bila kruna ekonomskih reformi koje sprovodimo, kruna svega što radimo i veliki plus i podstrek za dalji rast naše ekonomije“, rekao je Mali.

Ministar navodi i da svi investitori kada razgovara sa njima kažu da je Srbija, što se njih tiče i svih indikatora kada je ekonomija u pitanju, već zemlja sa investicionim rejtingom.

Ono što nam samo nedostaje, kaže, je formalna potvrda, najmanje dve od tri najveće rejting agencije.

Navodeći da će se tokom trodnevnog boravka u Vašingtonu videti sa predstavnicima „Standard and Poor΄s“, ali i predstavnicima agencije Moody s, te da će razgovarati sa velikim brojem investitora, on je istakao da je cilj da se tačno vidi šta je još neophodno da prepoznaju formalno sav ovaj uspeh Srbije koji je ostvarila u prethodnih nekoliko godina.

„Kada prepoznaju Srbija ulazi u red malog broja najrazvijenijih, najsigurnijih zemalja za investicije, najbezbednijih i najatraktivnijih i to je onda šlag na tortu“, rekao je Mali

Prolećni sastanak MMF-a i Svetske banke traje do subote, 20. aprila, a diskutovaće se o svetskoj ekonomskoj perpsektivi, iskorenjivanju siromaštva, ekonomskom razvoju i efikasnosti pomoći.

Skup u Vašingtonu okuplja guvernere centralnih banaka, ministre finansija i razvoja, članove parlamenata, rukovodioce privatnog sektora, predstavnike organizacija civilnog društva i akademike kako bi razgovarali o pitanjima od globalnog značaja.