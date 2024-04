FINCIMA OČI ISPADOŠE OD GLEDANJA VIDEO SADRŽAJA! U EU čak 65% ljudi emitovalo TV ili video snimke, trećina prevalila 60 leta

Čak 65 odsto građana Evropske unije bavilo se strimingom TV-a ili video zapisa na internetu u 2022. godini. Ovaj, inače visok prosek, pogurali su najviše Finci, jer je čak 93 procenta stanovnika ove zemlje emitovalo i gledalo video sadržaje na internetu.

U 24 od 27 zemalja EU, više od polovine pojedinaca starosti od 16 do 74 godine koristilo je internet za gledanje striming TV-a ili video zapisa, objavio je Eurostat.

Finska se pohvalila najvećim udelom od 93 odsto, a zatim slede Holandija (90%) i Danska (89%).

S druge strane, emitovanje TV i video snimaka na mreži najmanje je popularno u Rumuniji, gde se u 2022. ovim bavilo 34 odsto pojedinaca, a zatim u Bugarskoj 40 procenata i u Slovačkoj gde se pola stanovništva bavilo ovom rabotom.

foto: Shutterstock

Navika gledanja i emitovanja video zapisa u 2022. godini otkrile su generacijsku podelu unutar EU. Internet striming je bio posebno popularan među mladim ljudima, jer je 86 odsto pojedinaca starosti od 16 do 24 godine i 81 procenat onih od 25 do 34 godine koristilo internet za strimovanje TV-a ili video zapisa.

Nasuprot tome, kako se starost povećavala, došlo je do opadanja broja pojedinaca uključenih u onlajn striming. Među ljudima starosti od 55 do 64 godine, 52 odsto je koristilo internet za strimovanje, dok je samo 33 procenta građana EU starosti između 65 do 74 godine radilo isto.