OTVORILA BOLOVANJE USRED OTKAZNOG ROKA: Smislila kako više da ne gleda šefa ali joj se obilo o glavu! Sad ostaje i bez plate?

LIBEK - Iako je nemački sud za sporove iz oblasti Radnog prava u Libeku stao na stranu zaposlene, to nije prošlo na tzv. Radnom sudu pokrajine Šlezvig-Holštajn, koji je slučaj rešavao u drugostepenom postupku.

Svi oni koji se odluče na otkaz i onda na bolovanje tokom otkaznog roka, kako bi potencijalno izbegli gledanje u svog šefa, mogli bi opravdano ostati bez pune plate.

No, kako bi se to dogodilo, poslodavac je taj koji mora dokazati da su sumnje u bolest zaposlenog opravdane i da nije u mogućnosti da radi. Upravo to proizlazi iz odluke nemačkog suda.

Reč je o slučaju u kojem je žena raskinula radni odnos i u otkaznom pismu zatražila da joj se na kućnu adresu pošalje potvrda o otkazu i radna dokumentacija.

Nije se više pojavila na poslu od dana kad je dala otkaz, te je kontinuirano sve do prestanka radnog odnosa dostavljala uverenja o nesposobnosti za rad. Međutim, poslodavac nije nastavio da joj isplaćuje platu.

Kurir.rs/Fenix-magazine.de