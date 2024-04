SNIMILA KAKO JOJ POSLODAVAC DAJE OTKAZ I IZAZVALA LAVINU KOMENTARA: Ovaj trend može da bude poguban za pronalaženje novog posla!

Novi TikTok trend je snimanje TikTok videa o otpuštanju „suludo je rizično za buduće izglede za posao“, kaže bivša regruterka kompanije Google, osvrćući se na sve učestalije postavljanje videa o dobijanju ili davanju otkza u kompanijama.

TikTokerka Brittani Pietsch je objavila video snimak svog otpuštanja iz tehnološke kompanije Cloudflare. Video je postao viralan, a različiti mediji su razmatrali način na koji je kompanija otpustila radnicu, ali i njenu odluku da priču objavi na ovaj način. Do danas, video je pogledan 1,1 milion puta.

Ona nije prvi TikToker koji je podelio ovaj trenutak na platformi. U aprilu 2023. godine Joni Bonnemort, koja sada ima 39 godina, objavila je sličan video.

- Dokumentovala sam svoje otpuštanje jer sam u tom trenutku već bila veoma aktivna na TikToku. Nije bilo toliko strašno da podelim svoj otkaz uprkos ranjivosti koju sam pokazala. Objavila sam to jer je to bilo moje iskustvo - kaže za CNBC Make It.

- Odgovori gledalaca su bili 95 odsto pozitivni. Ljudi su bili podrška i delili slične priče, a poslodavci su počeli da traže njenu biografiju. U stvari, moj trenutni poslodavac je video moj TikTok video i pozvao me na intervju - kaže ona.

Njihove priče su ohrabrujuće. Oni ilustruju pozitivnu stranu objavljivanja ovakvih video snimaka, kao što je dobijanje podrške gledalaca. Stručnjaci za karijeru mogu razumeti njihovu privlačnost – za neke, oni mogu biti način da svoje poslodavce pozovu na odgovornost za nepoštene radne prakse.

Bonemortin bivši poslodavac, na primer, nije ponudio nikakvu otpremninu. Oni, takođe, mogu pomoći ljudima da se osećaju manje sami u teškim trenucima. Ipak, kada je u pitanju snimanje i deljenje sopstvenog otpuštanja ili davanja otkaza, stručnjaci za karijeru bi vam savetovali da budete oprezni.

- Mislim da je ovo suludo rizično za buduće izglede za posao - kaže Nolan Čerč, bivši Google regruter i sadašnji izvršni direktor kompanije za podatke o platama FairComp.

Prikazuje maksimalnu anksioznost

Jedan od izazova sa kreiranjem ovakvih postova je da neće uvek prikazati najprofesionalniju verziju vas.

- Doživljavate maksimalnu anksioznost, frustraciju, ogorčenost, ljutnju, a to nisu emocije koje su pogodne za donošenje dobrih odluka. Nije u interesu vaše profesionalne reputacije da objavite video kako jecate ili ih proklinjete ili ih prozivate na veoma agresivan, nemilosrdan način, čak i ako su to odgovarajuće reakcije na način na koji ste tretirani - kaže karijerni trener Gevin.

Dovodi u pitanje vašu motivaciju

Može izgledati kao da je namera za postavljanje takvog videa „moja kompanija je bila nepravedna prema meni, pa ću im uzvratiti izbacivanjem prljavog veša o njima“. Čak i ako to nije slučaj, tako to izgleda, a za regrutere to nije najbolji pokazatelj karaktera radnika.

- Vaša kompanija to možda zaslužuje, ali to nije u vašem najboljem interesu kao profesionalca - kaže Gavin.

Gubitak poverenja

Na kraju krajeva, ovakav video bi mogao otežati budućem poslodavcu da vam veruje.

- Kada bih saznao da ste to uradili, prvo na šta bih pomislio je, ’pa, šta još stavljate na društvene mreže od stvari o kojima pričamo?' Posebno u virtuelnom svetu gde možda radimo na daljinu ili hibridno moram da verujem u velikoj meri da postoji dobra namera sa obe strane, da svaka reč koju kažem neće biti snimljena. Ljudi žele da se osećaju prijatno kada govore tokom radnih interakcija, i ako misle da bi bilo šta što kažu moglo na neki način biti upotrebljeno protiv njih u budućnosti, to može učiniti te interakcije napetim i zastrašujućim - zaključuje Čerč.

kurir.rs/BIZLife