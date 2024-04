OGLASI VRVE OD PONUDA ZA POSAO, A RADNIKA I DALJE NEMA: Nude se plate od 3.500 €, a za volanom manjka čak 20.000 ljudi

Već duže vreme u Srbiji kadrova pojedinih struka nema, a među njima su, svakako, i profesionalni vozači i to je problem s kojim se suočavaju i mnoge druge zemlje u Evropi.

Procenjuje se da u našoj zemlji nedostaje između 15.000 i 20.000 vozača kamiona i autobusa, a da je tako potvrđuje i to što su sajtovi za oglašavanje slobodnih radnih mesta prepuni oglasa za ovo zanimalje.

Profesionalni vozači i autobusa i kamiona traženi su u celoj zemlji, mnogo je poslodavaca koji odmah nude potpisivanje ugovora, puno radno vreme, za rad u međunarodnom saobraćaju i slobodne vikende kod kuće, navode i vrstu vozila kojim će se upravljati, neki traže iskustvo, neki ne.

Кada je zarada u pitanju, ni u jednom oglasu nije ponuđeno manje od 80.000 dinara, a plate premašuju i 3.500 evra.

- U Srbiji ima oko 170.000 licenciranih profesionalih vozača, ovaj posao radi njih od oko 100.00 do 120.000, a ostali ili rade nešto drugo ili su otišli u inostranstvo - kaže generalni direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja, “Srbijatransport” Goran Aleksić.

Kako dalje navodi, to utiče i na bezbednost i na kvalitet saobraćaja, a treba reći da je, osim profesionalnih vozača, vidljiv i nedostatak stručne radne snage u saobraćaju - mehaničara, električara... i to predstavlja veliki problem za bezbednost, ali i troškove održavanja voznog parka.

foto: Mercedes

Prema njegovim rečima, manje-više ove brojke već dugo se ne menjaju, ali sada je situacija, ipak, nešto malo drugačija, jer u Srbiju dolaze radnici iz drugih zemalja, pre svega Indije, ali i drugih azijskih zemalja.

Uz to, napominje naš sagovornik, naši ljudi koji rade u zemljama Zapadne Evrope počeli su da se vraćaju, a razlozi su različiti - visoki troškovi života u tim zemljama, samački život, ali i to što su plate profesionalnih vozača u Srbiji porasle u odnosu na nekoliko godina unazad.

- Visina plate zavisi od mnogo faktora i razlike postoje, ali bi se moglo reći da su u javnom saobraćaju od oko 80.000 pa do 120.000 dinara, koliko vozači autobusa zarađuju u većim gradovima u Srbiji. U teretnom saobraćaju zarade su više i kreću se od oko 1.000 evra, pa i do oko 3.500 evra, koliko se može zaraditi u međunarodnom saobraćaju - kaže Aleksić.

foto: Shutterstock

Kako ističe, u Srbiji ima mnogo više profesionalnih vozača kamiona nego autobusa, a i manje je onih koji voze autobuse.

- Zarade u teretnom transportu veće su nego u prevozu putnika, pa se mnogi opredeljuju da voze kamione. Nedostatak vozača kamiona iznosi oko osam odsto ukupnog broja profesionalnih vozača, dok je procenat nedostatka vozača autobusa čak oko 18 odsto. Obe brojke su alarmantne i dobro je što je novi Zakon o bezbednosti saobraćaja predvideo promene koje olakšavaju dolazak do D kategorije, a pre dvadesetak dana donet je i pravilnik obuci i auto-školama koji to omogućavaju. To je praksa koja se primenjuje u Evropi i time se daje prostora da se mnogo više žena prijavi za vozače autobusa.

Obuka oko 350.000 dinara

Obuka za profesionalne vozače dosta košta i po rečima Gorana Aleksića za to je potrebno oko 350.000 dinara. Oni koji žele da postanu profesionalni vozači moraju da polože Stručnu i profesionalnu kompenenciju, koja podrazumeva i teorisjku i praktičnu obuku.

Aleksić ističe da bi, budući da nedostaje veliki broj vozača, a obuka je skupa, država trebalo da preduzme korake koji bi privukli mlade ka ovom poslu, te da je “Srbijatransport” odavno nadležnima uputio takav zahtev.

foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima, potpuno je jasno da mnogim poslodavcima nedostaju vozači, ali da veoma malo njih, ne više od pet odsto, posao nađu preko oglasa.

- Malo je profesionalnih vozača koji posao traže i nađu preko oglasa. Praktično, profesionalni vozači hronično nedostaju i veoma često prelaze od jednog do drugog poslodavca. Za to su presudni i visina zarade, ali i uslovi rada, kvalitet vozila... - naglašava Aleksić.

kurir.rs/Dnevnik