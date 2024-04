MNOGI POSLOVI DO 2030. NEĆE POSTOJATI: Promeniće se 65 % neophodnih veština, moraće da se prilagodi čak polovina IT inženjera

Sve više izgrađenih profesionalaca napušta svoje matične oblasti i odlazi u IT. Istovremeno u Srbiji čak 44 odsto inženjera u ovoj industriji planira da se preorijentiše na razvoj veštačke inteligencije. Dodatno, procenjuje se da će se do 2030. godine neophodne veštine za mnoge poslove promeniti za čak 65 odsto, a najveći faktor je upravo ekspanzija AI tehnologije. Zbog rapidnih promena na tržištu rada, 47 odsto kompanija prijavljuje velike probleme u pronalaženju adekvatnog kadra.

Ovi relevantni podaci saopšteni su na panel diskusiji „Hrabri novi talenat”, održanoj u okviru predstavljanja brenda Grafton koji je deo Gi Group Holding-a, jednog od globalnih lidera u kreiranju HR rešenja i usluga.

Istaknuto je da često izostaje razumevanje novih tendencija na tržištu rada, kao i da je potrebno da se shvatanje talenta redefiniše u skladu sa novim okolnostima.

- Glavni izazov nedostatka talenata je taj što se biznis razvija mnogo brže nego što imamo dostupnih kadrova. Verujem da je uloga tehnologije upravo u tome da premosti tu razliku. Istovremeno, sve češće je prisutan trend prilagođavanja veština zaposlenih potrebama kompanija, odnosno tržišta. Upravo zato neophodna je bolja saradnja akademskog sektora i privrede, zasnovana na povratnoj informaciji privrede o tome koje vrste veština su potrebne kako bi se ta razlika smanjila - zaključio je Stefan Lazarević, predsednik Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji (AmCham).

Kompanije koje nemaju probleme sa pronalaženjem talenata prihvatile su novu dinamiku tržišta rada koje sugeriše da danas sve može da se, relativno lako, nauči, a da ključnu ulogu u zapošljavanju novih kadrova imaju „ljudske veštine”.

Istraživanje koje je sproveo Gi Group Holding pokazuje da kompanije kao najznačajnije „ljudske veštine” ističu: analitičko i kreativno razmišljanje, radoznalost i neograničeno učenje, tehnološku pismenost, empatiju i aktivno slušanje, liderstvo i socijalni uticaj, kontrolu kvaliteta, fleksibilnost i agilnost, motivaciju i samosvest, nezavisnost i pažnju usmerenu ka detaljima.

- Narativ o nedostatku talenata prisutan je oduvek, a budući da postoji globalni deficit IT stručnjaka, ova industrija je bila prinuđena da bude fleksibilnija prilikom selekcije kadrova i da redefiniše ono što traži prilikom zapošljavanja. Talenti ne moraju da znaju baš sve što je nama, kao poslodavcima, potrebno, ali je svakako odlično ako imaju dobru osnovu. Pored toga, od velike nam je važnosti logičko razmišljanje, kakva je sposobnost usvajanja novih znanja i kakav je budući zaposleni kao čovek. Kada se sve to ukrsti, u velikom broju slučajeva se pokazuje da osoba koju ste zaposlili uspeva da nauči onaj set veština koji je vama potreban - istakla je Jelena Kostić, HR Business Partner u Axians Srbija.

Velika globalna i lokalna istraživanja koja je sproveo Gi Group Holding pokazuju i da je IT dominantno najpoželjnija industrija za rad. Sa druge strane, Jensen Huang, osnivač i CEO Nvidije, izjavio je da će AI uskoro učiniti suvišnom veštinu koja se već duže vreme smatra fundamentalnim aspektom kompjuterske nauke - kodiranje. Prema njegovom mišljenju, uspon veštačke inteligencije će omogućiti ljudima bez tradicionalnog programerskog znanja da lako razviju kompleksne programe.

Sličnog razmišljanja je i Milovan Dekić, vođa istraživanja korisnika u Nordeusu:

- Razmišljao sam o uticaju koji će AI izvršiti na dešavanja u IT industriji, o tome sam razgovarao i sa mnogim inženjerima, i došli smo do zaključka da je promena o kojoj je Jensen Huang govorio neminovna - veštačka inteligencija će kodiranje učiniti suvišnim. Međutim, mislim da je to zapravo dobra stvar. A zašto? Pre svega, zbog toga što će ljudi imati više vremena da razmišljaju na nove, kreativne načine o tome kako da uposle AI - izjavio je Dekić.

Milena Manojlović Kostenjak, rukovoditeljka Sektora za regrutaciju i selekciju u kompaniji Gi Group Holding za Adria regiju, istakla je svoje zadovoljstvo jer je u Srbiju stigao brend koji preko 40 godina u 17 zemlja i više od 50 kancelarija prati promene na tržištu rada i u skladu sa uvidima pruža iskustva u oblasti regrutacije i selekcije.

- Zahvaljujući dubokoj specijalizaciji konsultanata za različite tržišne oblasti, Grafton poseduje izuzetno razumevanje potreba, dinamike i izazova u specifičnim industrijama. Ova duboka ekspertiza omogućava stvaranje uzbudljivih prilika kako za klijente tako i za kandidate, pružajući im podršku u navigaciji kroz dinamičan svet tržišta rada - rekla je Manojlović Kostenjak.

