PAORI SADA IZ FOTELJE MOGU DA OSIGURAJU SVOJE USEVE: Velika pogodnost za poljoprivrednike, sve traje samo nekoliko minuta

Digitalna agro polisa po prvi put u regionu koristi veštačku inteligenciju u procesu ugovaranja i rešavanja odštetnih zahteva. Poljoprivrednici u Srbiji od sada mogu da osiguraju useve i plodove od svoje kuće ili sa njive, koristeći samo mobilni telefon.

Ovu mogućnost uvela je osiguravajuća kuća Generali Osiguranje Srbija u saradnji sa Institutom BioSens, nudeći po prvi put na našem tržištu digitalnu polisu za osiguranje u poljoprivredi.

Proizvođači koji žele na ovaj način da zaštite svoje njive, voćnjake i zasade sada ne moraju da odlaze u poslovnicu i da prikupljaju potrebnu dokumentaciju. Celokupnu proceduru, uključujući i potpisivanje polise, tj. ugovaranje osiguranja obavljaju putem aplikacije za android ili Iphone.

foto: Shutterstock

Veselin Danilovac, član Izvršnog odbora Generali Osiguranja Srbija, ovim povodom je izjavio:

- Generali Osiguranje već 20 godina prati potrebe poljoprivrede i unapređuje procese i proizvode osiguranja u ovoj oblasti. Od 2017, kada smo počeli saradnju sa Institutom BioSens, u procese prodaje i procene šteta uveli smo podatke sa satelita, radara i senzora. Nakon prošlogodišnjeg katastrofalnog nevremena u Vojvodini odlučili smo da nađemo način da dopremo do svih poljoprivrednika i damo im mogućnost da se osiguraju na jednostavan način. Poljoprivredni proizvođač, bez obzira na to kojom vrstom poljoprivrede se bavi, najčešće ne želi da napušta imanje, da troši novac i vreme kako bi ispunjavao složene procedure. Uvođenjem digitalne agro polise mi smo mu omogućili da do osiguranja dođe na jedan klik, u vreme i na mestu koje njemu najviše odgovara.

foto: Promo

Digitalna agro polisa prvi put u regionu koristi veštačku inteligenciju u procesu ugovaranja osiguranja useva i plodova i rešavanja šteta. Aplikacija nudi osiguranje od grada, požara i udara groma, a korisnik može da odabere jednu od 15 ponuđenih kultura koje se najčešće gaje na prostoru Srbije.

U aplikaciji definiše veličinu zasada koji osigurava, a putem katastra ili GPS koordinata locira se parcela na koju se osiguranje odnosi. Korisnik u aplikaciji može da vidi visinu premije i osigurane sume pre nego što prihvati odabrano osiguranje.

foto: Think

- Naša kompanija omogućava poljoprivrednim proizvođačima da korišćenjem mobilne aplikacije na brz i jednostavan način ugovore osiguranje svojih useva i plodova. Digitalna agro polisa je dostupna poljoprivrednicima 24 sata, svih 365 dana u godini. Ona je laka za korišćenje, intuitivna i svaki korisnik je može besplatno skinuti sa Google Play-a, odnosno Apple Store-a. Čitav proces se završava za svega nekoliko minuta. Plaćanje premije je isto kao kod klasičnog ugovaranja, u agro roku (po skidanju useva). Za polise ugovorene preko aplikacije Generali će korisnicima obezbediti svu potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na subvencije - kaže Nemanja Beljanski, direktor Direkcije za tehniku osiguranja Generali Osiguranja Srbija.

U našoj zemlji oko 500.000 domaćinstava živi od poljoprivrede. Osiguranjem od prirodnih nepogoda u Srbiji je pokriveno oko 12 odsto zasađenih površina, što je znatno manje nego u uporedivim zemljama u regionu.

Za osiguranje useva i plodova država Srbija obezbedila je subvencije koje se u različitim regionima kreću od 40 do 70 odsto premije osiguranja.

- Višegodišnje partnerstvo sa kompanijom Generali Osiguranje Srbija pomoglo je Institutu BioSens da se afirmiše u korporativnom svetu kao vodeća istraživačko-razvojna institucija u domenu digitalne poljoprivrede. Inovativna rešenja koja smo zajednički razvili predstavljaju pionirske poduhvate koji na velika vrata uvode veštačku inteligenciju i najsavremenije digitalne tehnologije u svet osiguranja u poljoprivredi - istakao je profesor Vladimir Crnojević, direktor Instituta BioSens.