POČETAK NOVOG VELIKOG PROJEKTA WMG "PREVENCIJA KAO GARANCIJA" Glavni cilj podizanje svesti o ZNAČAJU preventivnog pregleda (VIDEO)

Konferencija "Prevencija kao garancija" održava se u hotelu Mona Plaza u Beogradu, a partneri ovog projekta su WMG fondacija, Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut.

Konferenciju u kojoj će kroz tri panela eminentni stručnjaci govoriti o izazovima, dostignućima i perspektivama u prevenciji karcinoma dojke, kao i o putu od dijagnoze do terapije i značaju psihološke podrške, otvoriće ministarka zdravlja Danica Grujičić. Konferenciju prati novinar Kurir Nikola Vujović, a o tome šta je primarni cilj ovog projekta razgovarao je sa direktorkom WMG fondacije Irenom Petrović.

- Ovom konferencijom obeležavamo početak našeg novog velikog projekta koji se zove Prevencija kao garancija. Glavni cilj je podizanje svesti o značaju preventivne zdravstvene zaštite. Tokom prve godine bavimo se temom karcinoma dojke, zato što se Srbija nalazi na neslavnom prvom mestu po broju umrlih od ove bolesti, iako evropska statistika, dakle, iz ostatka Evrope, iz razvijenih zemalja pokazuje da je ova bolest izlečiva u 90% slučajeva ukoliko se otkrije na vreme. Dakle, naš cilj je da podignemo svest o tome koliko su važni preventivni pregledi, koliko je važan sam pregled kad je ova bolest u pitanju i, naravno, zdravi životni izbori - rekla je Petrović i dodala:

- Pored toga, želimo da pružimo podršku osobama koje su već obolele od ove bolesti, da ih u javnosti predstavimo na najbolji mogući način, onako kako one to zaslužuju, kao hrabre, odvažne žene koje dostojanstveno bi u svoje bitke. Tako da, u narednih godinu dana predvideli smo niz različitih aktivnosti, događaja, kampanja, radionica, pa i konkretne aktivnosti za pomoć upravo ženama obolelim od raka dojke i evo prilika je da pozovem sve one koji žele da nam se pridruže, da zajednički radimo na ovom jako važnom zadatku. Dakle, dobrodošli ste, javite nam se, a pred nama je stvarno jako puno posla.

