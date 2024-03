POVUČENA OGROMNA KOLIČINA BITKOINA: Nastavlja se komešanje na kripto tržištu, a 'medveđi trend' širi se neverovatnom brzinom

Bitkoin (BTC) kitovi su u pokretu, povlačeći značajnu količinu BTC-a sa berzi tokom protekle nedelje. Usred porasta bitkoina iznad 73.000 dolara, BTC kitovi su pokušali da unovče svoj profit i izvukli preko 21.000 BTC prošle nedelje. Ali Martinez, kripto analitičar, nedavno je otkrio značajnu aktivnost BTC kitova. Napomenuo je da je ogromnih 21.401 BTC povučeno sa kripto berzi tokom ove nedelje da bi se unovčio dobitak od rasta cena bitkoina.

Uticaj ove aktivnosti kitova postao je posebno izražen u četvrtak, 14. marta, kada je ogromnih 752 miliona dolara vredan BTC izvučen sa kripto berzi. To je označilo najveće jednodnevno povlačenje od maja 2023, prema podacima Into The Block.

Štaviše, posledice ovog masovnog povlačenja brzo su se osetile pošto je cena bitkoina doživela značajan pad u petak, 15. marta. BTC je pao za više od 7 procenata, a medveđi trend se proširio na celo kripto tržište. Pored toga, vrući PPI izveštaj u četvrtak je ubrzao pad. Štaviše, prema Coinglassu, samo 1,81 milion dolara vredan BTC je trenutno dostupan na berzama.

Ovo naglašava važnost šoka ponude bitkoina. Međutim, sa pozitivne strane, mreža je bila svedok pojave 13 novih kitova sa posedima od preko 1.000 BTC. Ovaj priliv novih velikih investitora sugeriše rastuće interesovanje za bitkoin među velikim igračima. S druge strane, cena bitkoina je danas nastavila da pada.

CENA BITKOINA JE PALA ZA 6,28 PROCENATA U NEDELJU Cena bitkoina je pala ispod nivoa od 65.000 dolara, što ukazuje na pad od preko 13 procenata u odnosu na rekordno visok nivo od 73.836 dolara postignut ove nedelje. Cena bitkoina je pala za 6,28 procenata na 64.909,21 dolara u nedelju, 17. Dok je tržišna kapitalizacija BTC-a bila 1,27 milijardi dolara.

Pored toga, 24-časovni obim trgovine bitkoinima pao je za 15,78 procenata na 51,16 milijardi dolara. Međutim, uprkos nedavnom padu, mesečni dobici BTC-a su preko 25 procenata. Najnoviji veliki zaokret takođe je katalizovan masovnim likvidacijama.

(Kurir.rs/Seebiz)