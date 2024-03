KREĆE POMAMA ZA SEZONCIMA! KOMŠIJE NAM ODVLAČE KONOBARE I KUVARE U poljoprivredi počinje setva, a za dan može da se zaradi OVOLIKO

Kreću sezonski poslovi u poljoprivredi, građevinarstvu i ugostiteljstvu, a sezonci mogu da računaju na zaradu od 50 evra dnevno, pa do mesečne zarade od 3.000 evra, koliko na primorju može zaraditi šef kuhinje.

Trenutno su najaktuelniji poslovi u ugostiteljstvu i to rad na primorju u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a zahuktava se i građevinska sezona u Srbiji pa je velika potražnja i za radnicima građevinske struke svih profila.

- Imamo veliki odziv pogotovo kvalifikovane radne snage u ugostiteljstvu, pre svega konobara i kuvara koji idu da rade na primorje. To kod nas stvara još veću potrebu za već postojećom deficitarnim zanimanjima u ugostiteljstvu. Ali razlike uplatama su drastične, plus što naši radnici na primorju imaju čistu zaradu, zato što im je obezbeđen smeštaj i ishrana. S druge strane mnogo se radi bez slobodnopg dana ili samo sa jednim slobodnim danom - objašnajva za Kurir Miloš Turinski, PR menadžer Infostuda.

foto: Shutterstock

On dodaje da su zarade u ugostiteljstvu i te kako primamljive.

- Konobari u Sloveniji i Hrvatskoj mogu da zarade od 1.500 do 2.000 evra bez bakšiša, a kuvari od 2.000 do 2.500 evra. Najveću zaradu imaju šefovi kuhinja kojima se nudi plata od 3.000 evra. U Crnoj Gori su malo niže zarade. Svi hoteli na primorju traže i spremačice i hostese za promociju turističkih mesta i njihove zarade su oko 1.000 evra - ističe Turinski.

On dodaje da u Srbiji kreće sezonsko branje voća i zavisno od gazdinstva do gazdinstva dnevnice se kreću od 20 do 50 evra.

- Ta cena varira zavisno od toga da li sezonac dobija obrok i prevoz. Ako mu je to dvoje obezbeđeno onda je dnevnica niža, a ako nije onda je viša. Iako zvanično nije sezonski posao mi i građevinu gledamo kao sezonski posao. Država uvozi veliki broj radnika iz inosttranstva. To su razni zanatlije od armirača, tesara, tapetara, vodoinstalatera, električara, molera, zidara. Moler može da zaradi 50 evra dnevno i proseku. Neke pozicije se naplaćuju po radnom satu, pa tako kranisti zarađuju pet ili šest evra po satu - kaže Turinski.

ZARADE SEZONACA UGOSTITELJSTVO (primorje) Konobari - 1.500 do 2.000 evra bez bakšiša

Kuvari - 2.000 do 2.500 evra

Šef kuhinje - 3.000 evra

Spremačice - 1.000 evra

Hostese - 1.000 evra POLJOPRIVREDA Branje sezonskog voća - 20 do 50 evra dnevno

Rezidba voća - 500 dinara po satu

Fizički poslovi u voćnjacima - 300 do 350 dinara po satu

sezonski poslovi u ratarstvu - 500 do 600 dinara po satu GRAĐEVINARSTVO moleri, zidari, armirači, tesari, tapetari... - 50 evra dnevno

kranisti - pet do šest evra po satu

Ko više voli da radi u prirodi mogao je na rezidbi voća da zaradi najmanje 500 dinara po satu.

- Za obične fizičke poslove u voćnjacima satnica je 300 do 350 dinara - kaže Marijan Davčik iz Voćarske zadruge Voćko.

foto: Shutterstock

Slične satnice sezonski radnici mogu zaraditi i na radovima u poljoprivredi.

- Prtiprema zemljišta za setvu je završena, ali je počela prehrana pšenice i uljane repice preko lista. Počela je i setva šećerne repe, a krajem meseca bi trebalo da počne setva suncokreta i kukuruza, kao i bacanje veštačkog đubriva na kukuruz i suncokret. Satnica na ovim poslovima je 500 ili 600 dinara - kaže Miroslav Matković, predsednik Udruženja poljopriverdnika Subotice.

Bonus video:

10:22 RAĐANJE I NOVI ŽIVOT: Ovo je priča o SETVI iz različitih krajevaSrbije (KURIR TELEVIZIJA)