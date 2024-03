ŠTO PRE PRIHVATITI VEŠTAČKU INTELIGENCIJU Mišković: "Nije problem napraviti fabriku, nego ko će da je vodi, fale dobri menadžeri"

Biznismen Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta holding, govorio je prvog dana ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma. Mišković je rekao da mora još više da se ulaže u obrazovanje građana – "od seljaka do profesora".

Nakon što je ukratko objasnio finansijske rezultate Delte, Mišković je rekao da veštačku inteligenciju treba što pre prihvatiti.

foto: Zorana Jevtić

- Sve što je novo, to se ne prima lako. Ja ne znam kada je prvi voz išao od Beograda do Niša, valjda ’81. To je tada bilo ‘jao kakav voz kroz Srbiju, pobiće nam ovce - rekao je Mišković.

VEŠTAČKU INTELIGENCIJU ŠTO PRE PRIHVATITI Prema njegovom mišljenju, veštačku inteligenciju potrebno je što pre prihvatiti, iako se nove stvari uglavnom teško prihvataju. Dodao je da će onaj ko ne prihvati novu tehnologiju, kao privrednik brzo "propasti".

"Ni dolar, ni evro, a ni nekretnine"

Upitan da li bi u budućnosti "igrao" na dolar, Mišković kaže da ne bi, ali ne bi ni na evro.

- Mnogi ljudi koji imaju novac kupuju nekretnine i oni su odigrali najbolje što može u poslednjih 20, 30 godina i zaštitili vrednost novca. Sada bivša Jugoslavija mora da uloži u berzu, jer bi uz dobru propagandu i marketing mogli da trguju akcijama, malo da zaboravimo stanove - rekao je Mišković.

"Nije problem napraviti fabriku, nego ko će da je vodi"

Mišković je rekao da država mora da uloži u obrazovanje građana – "od seljaka do profesora".

Dodao je da Srbiji fali mnogo profesionalnih menadžera.

- Nije problem napraviti fabriku, nego ko će da je vodi. Nama fali dobrih menadžera - dodao je.

foto: Nemanja Pančić

Mišković je prokomentarisao rezultate PISA testiranja, koji su u Srbiji najlošiji u regionu, a iz godine u godinu sve su lošiji.

- U moje vreme, učitelji su nosili kravate. Ja nisam siguran da sad neki učitelj nosi kravatu - rekao je Mišković.

Komentarišući ulazak hrvatskog biznismena Ivice Todorića u politiku, odnosno osnivanje stranke, Mišković je naveo da smatra da privrednici ne treba da se bave politikom.

- Ja ne volim politiku, zapišite to tamo - rekao je Mišković publici.

(Kurir.rs/Nova.rs/eKapija)