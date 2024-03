ANA BRNABIĆ NA KOPAONIK BIZNIS FORUMU: Srbija ima ozbiljnu vlast, stabilnost potrebna da bi došli investitori

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da Srbija ima ozbiljnu vlast, dodajući da je potrebno da se ''podvuče crta'' i kaže da to što opozicija radi u Srbiji ''nema nikakvog smisla''.

Govoreći na panelu ''Akcioni plan zelene tranzicije u Srbiji'' na Biznis forumu na Kopaoniku, Brnabić je ocenila da svetski izazovi nikada nisu bili veći u poslednjih 100 godina.

''Od pandemije, preko rata u Evropi, do sledećeg rata i daljih pretnji, to je situacija u kojoj moramo s obe noge da stanemo na zemlju i kažemo - ljudi, to nema nikakvog smisla. Moramo da imamo ozbiljnu vlast, ali i ozbiljnu opoziciju. Moramo oko nekih minimuma da se dogovorimo i vidimo kako ćemo ići dalje'', rekla je Brnabić.

Ona je istakla da Srbija, bez obzira na spoljne pritiske, ide putem stabilnosti, i da zbog toga nije potrebno da se u Srbiji pravi, kako je rekla, destabilizacija. ''Tamo gde se Srbija zaputila, kapital je konzervativniji nego bilo gde. Traži, ne duplu, nego troduplu stabilnost. Taj kapital je izuzuetno osetljiv i plašljiv. Ako vi stalno menjate parametre, investitor će reći - ako vi sami ne razumete šta želite, ja stvarno ne želim tu da investiram'', rekla je Brnabić .

Dodala je da je teško odgovoriti na brojne izazove koji su rezultat, kako je rekla, ekstremno niske političke kulture.

''Moje mišljenje je da bi za svaku vladu idealna bila konstruktivna opozicija koja kritikuje vladu i unapređuje njene mere i priprema novu vladu koja će biti bolja od postojeće. A ne opozicija koja ometa u radu'', rekla je premijerka.

Osvrnula se na situaciju sa izborima u decembru 2023. i situaciju sa ponavljanjem izbora.

''Recimo, juna 2023. godine opozicija kaže nikako nećemo na izbore, onda u septembru 2023. godine kaže - samo izbore želimo, a onda kada dobiju te izbore i kada nemamo većinu i treba da ponovimo izbore pod uslovima koji su bili i tog juna i tog maja, kaže sad ćemo da bojkotujemo izbore, vi onda kažete, čekajte ljudi, kakvog ovo sve smisla ima...'', navela je Brnabić.