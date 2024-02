OVAJ SRPSKI GRAD NAŠAO SE NA LISTI NAJBOLJIH ZA ŽIVOT: Investitori jure niske cene poreza i radne snage, ali postoji JEDNA ZAMKA

Nekoliko srpskih gradova našlo se na listi najboljih za budućnost. Pored Beograda na toj listi su i Leskovac, Кragujevac, Šimanovci, Zrenjanin i Subotica. Ovakav rezultat je, smatraju stručnjaci, plod rada na investicionoj klimi i podrške koju investitorima pruža država Srbija.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije rekao je za RTS da je ova lista još jedan signal da je investiciono-poslovna klima u zemlji sve bolja.

- Srbija je prepoznata kao atraktivna investiciona destinacija na nivou ne samo Jugoistočne Evrope, nego i šire. Međutim, ono što je, takođe, bitno, područje Srbije je ne samo atraktivno, nego i sigurno za ulaganje, za dugoročne projekte - kaže Stanić.

foto: Grad Beograd

Prema njegovim rečima, kada uzmemo jedan vrlo značajan ekonomski pokazatelj, koji dosta analitičara posmatra, to je kreditni rejting, tu se Srbija već duže vreme nalazi na samoj granici da pređe iz jednog spekulativnog nivoa, koji je rizičan, u jedan investicioni nivo, koji znači sigurno ulaganje u dužem periodu.

Istakao je da je Beograd prepoznatljiv po mogućnosti za posao i samim tim upravo po tom pokazatelju Beograd je visoko plasiran na listama atraktivnosti za ulaganje.

Leskovac i efikasnost troškova

Кada govorimo o manjim gradovima, Leskovac je najprivlačniji mikrograd za investitore po pitanju efikasnosti troškova.

foto: Shutterstock

- U Leskovcu, ako pogledate gradove koji se rangiraju po broju stanovnika, on je na šestoj poziciji. Dakle, to je jedan od najmnogoljudnijih gradova u Srbiji. Sa druge strane, njegova pozicija je dobra. On se nalazi na samoj raskrsnici puteva koju povezuju Srbiju sa Severnom Makedonijom, sa Bugarskom i, naravno, sa Grčkom - napomenuo je Stanić.

Ono što ga izdvaja su, kako je rekao Stanić, niži troškovi za proizvodnju i plaćanje poreza, pristupa energentima i radne snage.

foto: Profimedia

- Međutim, to je jedna i mala, uslovno rečeno, zamka. Imajući u vidu da ne mogu dugoročno troškovi radne snage da utiču na privlačenje investitora, jer ljudi koji su kvalitetni, ukoliko ne budu zadovoljni cenom rada na tom tržištu, oni jednostavno traže svoju budućnost negde u inostranstvu - istakao je Bojan.

Stanić kaže da je Srbija prepoznata kao investicijska destinacija zato što se oko 50 odsto svih stranih direktnih investicija koje dolaze na prostor zapadnog Balkana odnosi na projekte u Srbiji.

kurir.rs/RT Balkan