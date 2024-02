"AKO VAM JE CILJ SAMO NOVAC, OVAJ POSAO MLADIMA DONOSI 3.000 EVRA MESEČNO" Iz Infostuda savetuju: Ključ je u dugoročnom planiranju

Mlade sve više fascinira ideja da mogu zaraditi ogroman novac bez naročitog truda i ili vremena.

Međutim, oni često dobiju gotove proizvode, pa im se čini da se to dogodilo preko noći, iako često za pojedine projekte kojima su fascinirani treba izuzetno planiranje i realizovanje.

Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji bio je Miloš Turinski iz Infostuda, koji je otkrio da je čitava tajna u tome da se dugoročno razmišlja, planira i deluje.

02:29 AKO VAM JE CILJ DA IMATE PARE, OVAJ POSAO ZA MLADE DONOSI 3.000 EVRA MESEČNO Turinski savetuje: Ključ je u dugoročnom planiranju

- Perspektiva je bitna, ali i dugoročno planiranje. Kao što sam spomenuo za ekonomiste, dođe momenat, pa shvatite da nema dovoljno otvorenih mesta na tržištu rada. Primera radi, plata vodoinstalatera je 2.000 do 3.000 evra. Da, to jeste realno i to jeste situacija na tržištu. Ako je nekome prestiž da ima puno para i da dobro zarađuje za naše uslove, posao vodoinstalatera je svakako nešto što je perspektivno. Iako mlad čovek nikada ne bi pomislio tako - započeo je Turinski, pa nastavio:

- Mladi kada nemaju iskustva često na prvom razgovoru za posao imaju velika očekivanja jer smatraju da zaslužuju, takvo je vreme i tako. Međutim, savetovao bih ljude da uvek budu realni prema sebi, odnosno da sagledate i istražite tržište rada. Ako aplicirate za neku kompaniju, idite na sajt ili forum da vidite optimalno kolike su plate za takve poslove, kako biste bili realni prema sebi.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:30 ZA OVAJ POSAO VAM NE TREBA NI SREDNJA ŠKOLA, A PLAĆEN JE ODLIČNO! Suvlasnica kompanije: Prijava je jednostavna, potražnja ogromna