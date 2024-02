STRUJA NIJE JEFTINA, ALI NA OVAJ NAČIN MOŽETE DA UŠTEDITE: Evo šta da uradite da se dugoročno rešite ogromnih IZNOSA na računu!

Prošle godine u Srbiji je broj građana koji sami proizvode struju povećan sedam puta. Jedan od razloga za to je, bez sumnje, činjenica da u našoj zemlji postoji mogućnost da potrošač postane prozjumer, odnosno i kupac i proizvođač struje, a viškove proda “Elektroprivredi Srbije”.

Ovaj status omogućava da se proizvodi struja za sopstvenu potrošnju, ali i da se proizvedeni viškovi, koji se ne potroše odmah, nego skladište u eletkroenergetski sistem, povuku kada je potrošnja veća od proizvodnje.

Za to je potrebno na krovove postaviti solarne panele, a mnogo je građana koji su za to iskoristili državne subvencije. Uskoro će to moći ponovo, jer novi krug podrške domaćinstvima za isto, ali i druge mere energetske efikasnosti gradovi će pokrenuti do proleća.

U protekla tri javna poziva, državne subvencije za zamenu stare stolarije, kotlova ili izolaciju iskoristilo je 24.000 domaćinstava, a u Vladi računaju da će se kroz petogodišnji program podrške taj broj utrostručiti.

Subvencija pokriva do 50 odsto troškova, a građani mogu istovremno konkurisati za zamenu stolarije, kotlova, izolaciju i postavljanje solarnih panela. Do sada je samo solarne panele na krovove instaliralo 2.700 domaćinstava i preduzetnika.

- Ohrabrujemo građane da će, ako se prijave za dve mere, imati i 65 odsto subvencija ukupno. I proces priključenja je znatno ubrzan. Radićemo na tome da mere i procedure budu još efikasnije i da, pre svega, građani imaju interes i finansijsku pomoć od strane države ukoliko se odluče na ovaj korak - rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović

Energetska obnova čitavih stambenih zgrada

Prvi put je pokrenut je i projekat energetske obnove čitavih stambenih zgrada. Za te subvencije mogu konkurisati isključivo stanari starih zgrada priključenih na toplane, jer su one i najveći rasipnici energije.

- Ovo je izuzetno afirmativan način u kom praktično, kroz ovaj program, možemo da saniramo najneefikasnije objekte i onda da stvorimo uslove da čitav jedan sistem pređe na naplatu po potrošnji - kaže predsednik Upravnog odbora Udruženja toplana Srbije Dušan Macura.

Do kraja februara biće završeno prijavljivanje u svih 16 gradova i opština, a do sada se prijavilo 1.500 stambenih zajednica.

Za postavaljanje solarnih panela potrebno je dosta novca, ali se ulaganje nakon određenog broja godina isplati i potrošaču donosi korist. Naime, stručnjaci za energetiku ukazuju da se ulaganje u solarne panele, odnosno proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, isplati nakon desetak godina, što je oko polovine veka trajanja solarnih sistema.

Vrednost investicije zavisi od snage elektrane i kreće se oko evro po vatu instalisane snage. Za većinu domaćinstava dovoljna je elektrana snage od tri do pet kilovata, što bi ih koštalo od 3.000 do 5.000 evra.

Treba reći da se, uz subvenciju države, troškovi smanjuju i to za 50 odsto, ukoliko cena ne prelazi 420.000 dinara, što je maksimalan iznos podrške. Кolika će investicija biti zavisi od instalisane snage i karakteristika potrošnje.

Na cenu utiče mnogo faktora i za privredu se kreće od 0,7 evra po vatu instalisane snage do 1,1 evro, dok je za domaćinstva cena nešto viša. Prosečan rok isplativosti takve investicije za privredu je od šest do osam godina, a kod domaćinstava, kod kojih je isplativost investicije u direktnoj vezi s potrošnjom, između devet i deset godina.

