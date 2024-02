"NBS NE RADI NIŠTA DA OBUZDA INFLACIJU!" Bušatlija šokirao tvdnjama: Previše zavisimo od EU, postali smo njihova KOLONIJA

Narodna banka predstavila je februarski izveštaj o inflaciji.

Guvernerka Jorgovanka Tabakoviće kaže da se očekuje da će u januaru inflacija biti na nivou od 6,4 odsto, a u februaru 5,5 odsto.

Dodala je da globalna inflacija pada brže nego što se očekivalo i da je za očekivati opadanje referentnih kamatnih stopa, od kojih zavise i cene kredita.

O ekonomskim prilikama u našoj zemlji za Kurir televiziju govorio je Mahmud Bušatlija, savetnik za razvoj i investicije.

"Srbija je kolonija EU"

- Gledanje na naše tržište samo kroz GDP je greška. Zato što mi ne znamo u stvari kolika je naša kupovna moć. Mi to vidimo u svom džepu na pijaci. Ali, da bismo mogli da shvatimo situaciju u kojoj se nalazimo kao država, mi bismo morali da upoređujemo našu kupovnu moć sa ostalima. Pa bi se onda videlo do koje mere mi nismo prvaci svijeta. Da imamo kupovnu moć daleko manju od moguće. Zato što ne vodimo dobru monetarnu politiku, a i nemamo neke dugoročne planove koji bi bili okrenuti ka proizvodnji tih dobara koje možete da izvezete i da se otkačimo malo od te Evrope. Jer, osim Evrope, ima preko sedam milijardi ljudi sa kojima možemo nekog posla da napravimo. Pogotovo što imamo dobre političke odnose sa dosta zemalja koje ne pripadaju zapadu. To je pitanje načina upravljanja državom. To se dešava već 23 godine da smo mi stalno podređeni nekome i mi smo u suštini i teorijski gledano, ali i praktično gledano, kolonija EU. Dakle, oni ne bi imali interesa da nas prime jer bi onda bili partneri pa ne bi mogli da nam rade to što nam sada rade - rekao je Bušatlija.

Na našim pijacama ne možete više da nađete srpske proizvode

- Ako vi kupujete uvoznu robu, a kod nas gotovo da na pijaci ne možete više da nađete naš proizvod. Recimo, vi kupite nešto što vas košta deset evra. U Nemačkoj, to isto košta deset evra. I onda vi kažete, mi smo dobri, sve isto košta i kod nas. Međutim, onaj Nemac koji kupuje za deset evra to što mi kupujemo za deset evra, ima platu. On je zaradio tri hiljade evra, pa mu to ne dođe, bog zna kakav prošak. To je ta tzv. kupovna moć. Vi se možete upoređivati sa drugima i videti kakva vam je situacija u zemlji. Recimo, Amerika ima daleko veći GDP, dakle, zaradi više para od Kine. Ali Kina ima dvadeset posto veću kupovnu moć od Amerike. To je pitanje ozbiljnog planiranja u daleku budućnost. To je pitanje upravljanja svojim resursima i upravljanja svojom generalno-ekonomskom politikom, ali sa mogućnošću da vi podešavate svoju nacionalnu valutu prema vašim interesima - naveo je Bušatlija.

NBS ne može da obuzda inflaciju

- Narodna banka bi morala prvenstveno da vodi tu monetarnu politiku. Ako vi imate fiksnu vezu sa evrom, onda nema monetarne politike. Iz toga proizilazi da Narodna banka čak ne može da obuzda inflaciju što se vidi. Sećate se, pre skoro tri godine da je počela da skače inflacija. A poslednje dve godine iz Narodne banke nam stalno pričaju o tome da će za tri meseca, stati, pa će pasti, pa sve ostalo. I na kraju pre dva meseca nam saopštavaju da će to biti tek krajem 2026. godine. Dakle, ništa što oni rade ne rade u cilju onoga što im je obaveza da rade, a to je da obuzdavaju inflaciju - tvrdi Bušatlija.

