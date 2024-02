UDRUŽENJE FINANSIJSKIH DIREKTORA PROGLASILO NAJBOLJEG IZ SVOJIH REDOVA: Savo Bakmaz poneo titulu za 2023.

Savo Bakmaz je najbolji finansijski direktor u Srbiji za 2023. godinu, u izboru Udruženja finansijskih direktora Srbije (UFDS). Nagrada "CFO godine“ dodeljuje se za uspeh i projekte koje finansijski direktor vodi u okviru funkcije finansija i meri se rezultatima koje privredno društvo u kome je zaposlen ostvaruje na osnovu tih aktivnosti.

Cilj ove inicijative je promovisanje značaja transparentnog korporativnog upravljanja čime se unapređuje privredni učinak u celini, stimuliše investiciona klima i na taj način jača privreda.

- CFO mora da razume biznis do najsitnijih detalja, da ima jasan uvid u to kako se apsolutno svaka poslovna odluka odražava na bilans kompanije. CFO je biznis partner CEO-u. U svetu su sve češći primeri da CEO dolazi sa CFO pozicija, a to je svest koja se lagano razvija i u Srbiji i nemam sumnje da u našem Udruženju finansijskih direktora Srbije ima mnogo onih koji su sposobni da naprave taj sledeći korak, promene poziciju i donesu dodatne benefite kompanijama u kojima rade. Zbog toga bih se na kraju zahvalio UFDS-u na ovoj zaista značajnoj nagradi, koju doživljavam kao priznanje za najuspešnijeg CFO-a, umesto za najboljeg, jer su svi finalisti najbolji u svom poslu, što nas je višegodišnje članstvo u Udruženju naučilo. Posebno hvala dugujem i mom MaxBet timu, bez kojeg moj rad i uspeh ne bi bili kompletni - izjavio je Savo Bakmaz, primajući nagradu.

Anastasia Čučulis Cvetković, najbolji finansijski direktor u Srbiji u prethodnom izboru izjavila je da izbor nije bio nimalo lak, jer su nijanse odlučivale između najboljeg i onog podjednako dobrog.

- Mnogo je kvaliteta bilo u prijavama naših finalista. Savina mala prednost je zbog ključne uloge koju je imao u osmišljavanju transakcije prodaje MaxBet-a strateškom lideru u industriji i u realizaciji, i to od ideje do samog kupoprodajnog ugovora. Savine kvalitete su prepoznali i novi vlasnici te je promovisan u Izvršni odbor matične kompanije i dodatno promovisan na poziciju CEO uz obavljanje funkcije CFO-a - rekla je Čučulis Cvetković obrazlažući odluku Žirija.

Organizacijom izbora za CFO-a godine Udruženje finansijskih direktora Srbije ukazuje na rastući značaj profesionalnog upravljanja korporativnim finansijama i vrednost koju uspešno obavaljanje funkcije finansijskog direktora može da kreira za kompanije i akcionare.