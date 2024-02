NEMCI GASE FIRME JER NEMAJU KOME DA IH OSTAVE: Gazde prestare, mlade biznis uopšte ne zanima - Koje se rešenje na kraju nazire?

U Nemačkoj vlasnici malih i srednjih preduzeća sve više nemaju kome poveriti upravljanje firmom – trenutno gotovo trećina vlasnika ima najmanje 60 godina i traži naslednika, piše dpa.

Udeo preduzetnika koji traže nekoga ko bi preuzeo vođenje njihovog poslovanja skočio je s 35 na 41 procenat u proteklih šest godina, pokazalo je novo istraživanje nemačke državne razvojne banke KfV. Pritom se očekuje da će se problem samo pogoršati.

- Jaz u sektoru malih i srednjih preduzeća raste - rekao je Frici Koler-Gajb, glavni ekonomista KfV-a.

foto: Shutterstock

- Demografske promene su takve da se povećava broj starijih preduzetnika koji razmišljaju o potencijalnom nasledniku - rekla je Keler-Gajbova.

Naime, natalitet pada, dok najmnogoljudnija generacija bejbi bumera polako odlazi u penziju. Osim toga, generalno slabi interes mladih za pokretanje ili preuzimanje posla.

Samo do kraja ove godine oko 224.000 vlasnika malih i srednjih preduzeća planira otići u penziju – to je šest procenata među 3,81 miliona nemačkih kompanija sa do 500 miliona evra godišnjeg prometa.

U prvoj polovini prošle godine gotovo tri četvrtine anketiranih vlasnika reklo je da teško pronalaze naslednika.

Manji deo ispitanika, njih oko 30 procenata, glavnu prepreku primopredaji posla vidi u troškovima birokratskih zahteva, zatim u pravnom lavirintu, njih 28 procenata, te finansijskim problemima, njih 16 procenata. Anketa je omogućila više izbora.

foto: Shutterstock

TRI PROCENTA VLASNIKA ŽELE DA GASE FIRME Mnogi se vlasnici stoga odlučuju ugasiti: do kraja ove godine to namerava učiniti 97.000 preduzetnika ili njih tri procenta. Među njima 63 procenta ima porodicu iz koje niko ne želi da nastavi posao.

Pritom većina ispitanika, njih 57 procenata, kaže da želi da firma ostane u okvirima porodice, a 43 procenta spremno ju je prepustiti drugom preduzetniku, 28 procenata spremno je firmu prepustiti nekom od zaposlenih, a 21 pocenat suvlasniku.

(Kurir.rs/Fenix magazin/preneo: R.V.)