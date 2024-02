SKUPLJE PUTARINE KROZ GRČKU, SPREMITE KOJI EVRO VIŠE: Grčki hotelijeri dali predlog kako smanjiti gužve na graničnim prelazima

U kalkulaciju troškova za naredno letovanje ukoliko ćete odmor provesti u Grčkoj trebalo bi da uvrstite i poskupljenje putarina.

Ono u proseku iznosi nešto preko 7,5 procenata, što bi značilo da ćete na grčkim naplatnim rampama morati da plaćete do tri evra skuplje u odnosu na prethodnu godinu. Vlasti najavljuju da će osetniji skok cena biti iduće i one godine iza te.

Cena zavisi, naravno, od deonice kojom putujete. Tako od Soluna do Atine umesto 31,35 evra plaća se sada 33,75 evra, dok od Atine do Patre je sadašnja cena 12,7 evra a bila je 11,8. Ko koristi kompletnu relaciju Kalamata - Atina izdvojiće 15 evra, što je poskupljenje za 1,05 evra, a od Atine do Janjine mora se pripremiti 51,15 evra umesto 38,25 koliko je koštalo 2023. godine.

foto: Beta Ap

Ovo su iznosi koji pokrivaju kompletne deonice, a srpski turisti koji nameravaju da letuju na Halkidikiju ili Tasosu platiće, naravno, znatno manje, tako da poskupljenje neće osetno uticati na njihov nočanik.

Ono što je zanimljivo jeste incijativa Udruženja hotelijera Grčke koji traže od grčke vlade da uvede mere kako bi se smanjile gužve na granici i kako bi turisti mogli brže da dolaze do destinacija. Predlažu da se izgrade objekati i prošire granični prelazi, te da se zaposli veći broj osoblja tokom sezone. radne snage kako bi sve teklo znatno brže.